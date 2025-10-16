En vivo Radio La Red
El tío de los hermanos Cunio liberados en Israel habló con Novaresio: "Gracias a Trump los chicos están donde están"

Sergio Faszczak aseguró que, gracias a la intervención del presidente estadounidense, sus sobrinos pudieron ser liberados y advirtió que el ataque en Israel del 7 de octubre de 2023 despertó una ola antisemita en Argentina.

Sergio Faszczak, tío de los hermanos Ariel y David Cunio recientemente liberados por Hamas, destacó el "si no fuera" por el presidente estadounidense, Donald Trump, "no sé si hubiéramos llegado a este acuerdo" de paz en la Franja de Gaza y denunció que el ataque del grupo islamita, el 7 de octubre de 2023, en Israel "ha despertado una gran ola antisemita".

En su participación en el programa Entrevista de Luis Novaresio, Faszczak se refirió a la liberación de los 20 rehenes que realizó Hamas este lunes para cumplir con el acuerdo de paz promovido por Trump, entre los que se encontraban sus sobrinos: "Es una emoción muy grande, es una mezcla de sentimientos cruzados muy difícil de sobrellevar, muy lindo. Yo era bastante pesimista en muchos sentidos hasta este evento", confió.

Ademas, detalló que su familiares se encontraban "en su casa en Nir Oz, un sábado a la mañana", que -explicó- "es una zona que está plagada de kibutz" donde "Nir Ozes uno más".

"Yo estuve a fin de enero, principio de febrero allá, y me mostraron por dónde entraron. Pero no entraron una, dos, tres, entraron cientos de personas por abajo, por arriba, por el aire", indicó sobre ese 7 de octubre. Sobre ese momento, destacó que había una abuela, llamada Esther, que cuando entran los "terroristas, le terminan poniendo un fusil en la mano, sacándose fotos, haciendo promoción de lo que estaban haciendo, porque se autofilmaron". "La querían llevar", señaló y repitió las palabras que la mujer dijo: "'Fútbol, fútbol, Argentina, Messi'". "'Ahhh, Messi...", contó que le respondieron los integrantes de Hamas y remarcó que "gracias" a Messi "se salvó la vida".

Pese al acuerdo de paz que alcanzó Israel con Hamas, con la medición de Estados Unidos, enfatizó: "Esto no ha terminado. Terminó bien para nosotros respecto de nuestra familia pero existe una cantidad de gente que, en lo personal, tengo mis serias dudas que se pueda cumplir con el acuerdo. Los que no volvieron y no van a volver", puso en duda sobre la devolución de los cuerpos de los israelitas asesinados por Hamas.

"Si no hubiera sido por él, no sé si hubiera llegado a este acuerdo", reivindicó la intervención de Trump en el conflicto y remarcó: "La realidad es que gracias a él, están donde están, los chicos hoy".

Por su parte, consideró que el conflicto en Medio Oriente "ha despertado una gran ola antisemita" y contó: "Nosotros vivimos en pleno Villa Crespo, en un segundo piso. Del segundo al octavo piso, aparecen esvásticas dibujadas".

"Me apareció el coche rayado y automáticamente tuvimos la decisión de mudarnos. Es el mismo episodio que tuvo esta pareja con el bebé en pleno Palermo", dijo al recordar la agresión que denunció, la semana pasada, la influencer Michelle Iman Schmukler, agredida por un vecino que le arrojó un fierro a ella y a su hijo.

