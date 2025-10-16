El tío de los hermanos Cunio liberados en Israel habló con Novaresio: "Gracias a Trump los chicos están donde están"

Pese al acuerdo de paz que alcanzó Israel con Hamas, con la medición de Estados Unidos, enfatizó: "Esto no ha terminado. Terminó bien para nosotros respecto de nuestra familia pero existe una cantidad de gente que, en lo personal, tengo mis serias dudas que se pueda cumplir con el acuerdo. Los que no volvieron y no van a volver", puso en duda sobre la devolución de los cuerpos de los israelitas asesinados por Hamas.

"Si no hubiera sido por él, no sé si hubiera llegado a este acuerdo", reivindicó la intervención de Trump en el conflicto y remarcó: "La realidad es que gracias a él, están donde están, los chicos hoy".

Por su parte, consideró que el conflicto en Medio Oriente "ha despertado una gran ola antisemita" y contó: "Nosotros vivimos en pleno Villa Crespo, en un segundo piso. Del segundo al octavo piso, aparecen esvásticas dibujadas".

"Me apareció el coche rayado y automáticamente tuvimos la decisión de mudarnos. Es el mismo episodio que tuvo esta pareja con el bebé en pleno Palermo", dijo al recordar la agresión que denunció, la semana pasada, la influencer Michelle Iman Schmukler, agredida por un vecino que le arrojó un fierro a ella y a su hijo.