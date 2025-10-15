El profundo deseo de Nico Vázquez en pleno inicio de romance con Dai Fernández: "Quiero..."

Fue entonces cuando expresó uno de los deseos más genuinos que lo atraviesan en este momento: “Me gustaría poder caminar con ella en la calle”.

Más adelante, reflexionó sobre cómo quiere encarar sus vínculos a futuro: “La próxima relación mía, quiero que sea para adentro. Si abrís esa puerta, es muy difícil cerrarla después”.

Y manifestó: “Estamos empezando algo, me siento bien, ella se siente bien y no es poca cosa. Eso me da mucha felicidad”.

Embed

¿Qué dijo Gonzalo Gerber, el ex de Dai Fernández, tras la confirmación del romance con Nico Vázquez?

Desde que Nico Vázquez y Gimena Accardi anunciaron públicamente el fin de su relación, comenzaron a circular versiones que apuntaban a un vínculo sentimental entre el actor y Dai Fernández, su compañera en la obra Rocky. La química entre ambos sobre el escenario despertó sospechas de que su relación podría ir más allá de lo profesional.

En medio de esas versiones, Dai Fernández también atravesaba una ruptura: se separó del actor Gonzalo Gerber, con quien compartía una relación de siete años. Con el correr de los días, tanto Nico como Dai dejaron de esquivar el tema y confirmaron que están iniciando una relación.

En ese marco, Pampito reveló en Puro Show (El Trece) cómo está atravesando Gerber este momento, luego de que los protagonistas comenzaran a mostrarse públicamente juntos, dejando en evidencia que su vínculo excede lo laboral.

El periodista explicó que la pareja ya venía con conflictos antes de la ruptura definitiva. Gerber vivía en un amplio departamento que pertenecía a Fernández, pero tras la separación tuvo que dejar el lugar y buscar una nueva vivienda.

"Dai es una chica que tiene un buen pasar, tiene un departamento muy importante donde vivía con Gonzalo, en el mismo edificio donde vive una muy famosa. Esta famosa me dice que en las semanas previas a la separación se escuchaban muchas discusiones. La separación no fue en buenos términos", indicó Pampito, dando detalles sobre el final de la relación.

Además, sumó: "Ellos vivían en ese departamento y ahora Gonzalo está re mal porque perdió a su novia y tuvo que salir a buscar un lugar para vivir mucho más chico".

Por su parte, Matías Vázquez aportó que, a pesar de la ruptura, Gonzalo y Dai aún se siguen mutuamente en redes sociales, aunque él estaría atravesando un momento de mucha tristeza.

"No esperaba que Nico Vázquez sea el nuevo, porque él era como un fanático de la pareja", remarcó el conductor, haciendo referencia al vínculo cercano que Gerber tenía con Nico antes de que se conociera la nueva relación.