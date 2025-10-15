Destrozaron públicamente a Narda Lepes por el esclavizante método para elegir a sus empleados

Narda mencionó que no da muchas vueltas con ese detalle, que lo considera una cuestión fundamental. "Y te lo digo una vez: 'Necesito que anotes absolutamente todo'. Y si, en la próxima reunión, vos trajiste una lista de las tareas que hablamos y te olvidaste de alguna, yo no", remató.

En las redes de dicho podcast fuliminaron a la reconocida cocinera por su estricta exigencia.

"Marian te da interacciones quizás pero es agresiva esta mina, bajala", "Consejo gratis que les dejo: 'nunca trabajes con personas que fueron consumidas por su personaje'. Corta!", "Es insoportable , yo ni me siento a dialogar de nada con esta señora", "Me gusta las entrevistas que haces, pero la charla con esta mujer es insoportable", "Intensa, soberbia, insoportable deja mucho que desear como líder. La rotación de empleados debe ser constante con una persona así, podés hablar y expresarte de otra manera con la gente de tu equipo", fueron algunos de los comentarios que los usuarios dejaron en el posteo que subieron en el perfil de Instagram de dicho podcast.

¿Quién es la reconocida cocinera Narda Lepes?

Narda Lepes es una reconocida cocinera, empresaria, autora y presentadora de televisión argentina. Nació en Buenos Aires el 29 de julio de 1972. Se hizo conocida por su enfoque en la alimentación saludable, sus programas televisivos y sus libros de cocina.

Actualmente es dueña de tres negocios en Buenos Aires: Narda Comedor, Lepes y Kona. Además, es un rostro muy popular en Argentina, por haber conducido programas de cocina durante dos décadas, hasta 2020.

Narda estudió gastronomía y se especializó en París, donde trabajó en cocinas destacadas. Al regresar a Buenos Aires, inició su carrera profesional en el restaurante del Hotel Presidente y más tarde abrió sus propios espacios, entre ellos Morizono, Club Zen y Ono San, con influencia asiática.

En 2010, estrenó "Doña Petrona por Narda" en Utilísima Satelital, donde recreaba recetas de Petrona C. de Gandulfo, pionera de la cocina televisiva en Argentina. También condujo "Lo de Narda" en el mismo canal.

Además, publicó varios libros, entre ellos "Comer y pasarla bien" (2007), "Qué, Cómo, Dónde. Guía de compras" (2009), "Ñam Ñam" (2017) y "201 Tips para no comer como el or.." (2020).

En 2020, fue reconocida como la Mejor Chef Femenina de Latinoamérica por Latin America's 50 Best Restaurants.