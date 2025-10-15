La rotunda reacción de Lizy Tagliani tras el fallo judicial contra Viviana Canosa

“Siempre estuve firme y segura porque nada de lo que dijeron pasó ni de casualidad. No tengo el culo sucio, no sospecho, no digo ‘uy, hace 20 años no sé si en un boliche…’, no. Nunca me gustaron los jóvenes, tampoco nunca robé”, volvió a defenderse Tagliani.

Qué dice el fallo judicial contra Viviana Canosa

Cuando ya transcurrieron siete meses desde la grave denuncia que Viviana Canosa realizó primero en televisión y luego ante la Justicia —acusando a varias figuras del espectáculo de formar parte de una red de trata y de pedofilia—, este miércoles 15 de octubre se conoció un importante fallo judicial que desestimó esas acusaciones.

La primera en comunicar la novedad fue Elizabeth Vernaci, quien en su programa La Negra Pop anunció que tanto ella como otros famosos mencionados en la denuncia quedaron totalmente desvinculados de la causa.

La noticia fue rápidamente retomada en Intrusos (América TV), donde Adrián Pallares repasó el tema y amplió la información: “Revés judicial para Canosa. Es un revés judicial para la denuncia que presentó Viviana Canosa. Bueno, hoy en horas de la mañana, la Negra Vernaci hizo un descargo en su programa contando que le llegó una notificación en la cual la dejan fuera de esta causa a ella y a Lizy Tagliani”.

“Te doy la última noticia importantísima. ¿Cuál? Toda la mierda que hizo la señora que tanto le preocupaba la Justicia, la señora Canosa. Sí. Que estaba tan preocupada por la Justicia que, por supuesto, le preocupa la Justicia siempre y cuando le mandan una carta documento porque no te las recibe. O sea, ella se preocupa por la Justicia para ir e inventar, pero para recibir una carta documento y decir la verdad, todo aquello que tenía, los puños están llenos de verdad", expresó con dureza.

“Bueno, así que salió ahora el fallo. Ningún tipo de imputación a nadie, todo lo que habló, todo lo que se llenó de mierda, nos llenó de mierda a todos nosotros, por supuesto, nadie está involucrado, nadie tiene ningún tipo de nada. No hay imputación, no hay absolutamente nada, no se presenta ninguno”, continuó su descargo explicando el alcance del fallo

Finalmente, Vernaci cerró su mensaje con un fuerte cuestionamiento hacia Canosa y una advertencia sobre los pasos legales que podrían seguir: “Ningún papel, ninguna víctima, nada. ¿Por qué inventó todo esto la señora Canosa? Por rating. Porque está loca. Lo vamos a averiguar en distintos juicios que le estamos haciendo cada uno de nosotros. Esto sigue. Por supuesto que esto es el comienzo. Esta es la parte. Estábamos esperando que saliera esto. Pero bueno, ahora sabremos por qué lo hizo si en algún momento se presenta a declarar en alguno de los tantos juicios que tiene. Y tenemos toda la paciencia del mundo”.

De esta manera, el fallo representa un duro revés judicial para Canosa y una reivindicación para las figuras involucradas, entre ellas Vernaci y Lizy, quienes aseguraron que continuarán adelante con las acciones legales correspondientes.