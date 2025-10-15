Argentina le ganó a Colombia y está en la final del Mundial Sub 20

La Celeste y blanca obtuvo el pase a la final gracias a un gol a los 72 minutos del delantero Mateo Silvetti, compañero de Lionel Messi en el Inter Miami. Pero el partido fue parejo y duro porque los cafeteros se plantaron bien en el campo de juego. El conjunto colombiano terminó el partido con diez jugadores por la expulsión de Jhon Rentería y disputará el tercer puesto con Francia.