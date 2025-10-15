En vivo Radio La Red
Argentina le ganó a Colombia y está en la final del Mundial Sub 20

Con un gol de Mateo Silvetti, la Selección Sub 20 superó a Colombia y volverá a disputar una final mundialista después de 18 años.

Con gol de Silvetti

Con gol de Silvetti, Argentina ganó 1 a 0. (Foto: Reuters).

La Selección venció esta noche 1-0 a Colombia en un duelo intenso y regresará a la definición de la Copa del Mundo de la categoría tras 18 años. La Albiceleste, que ganó todos sus partidos en el torneo, disputará la final el próximo domingo ante Marruecos, que este miércoles eliminó a Francia.

Leé también Mundial sub 20: Argentina goleó 4-0 a Nigeria por los octavos de final
Argentina goleó a Nigeria. 

La Celeste y blanca obtuvo el pase a la final gracias a un gol a los 72 minutos del delantero Mateo Silvetti, compañero de Lionel Messi en el Inter Miami. Pero el partido fue parejo y duro porque los cafeteros se plantaron bien en el campo de juego. El conjunto colombiano terminó el partido con diez jugadores por la expulsión de Jhon Rentería y disputará el tercer puesto con Francia.

2025-10-16T004142Z_1354995011_UP1ELAG01XGNB_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUPU-20-ARG-COL-REPORT
En la final, el conjunto nacional deber&aacute; medirse contra Marruecos que, a su vez, venci&oacute; a Francia. (Foto: Reuters).

En la final, el conjunto nacional deberá medirse contra Marruecos que, a su vez, venció a Francia. (Foto: Reuters).

Cómo llegó Argentina a la final

La Albiceleste mantuvo un rendimiento impecable durante todo el Mundial. Arrancó con un triunfo 3-1 sobre Cuba, a pesar de una expulsión temprana, y siguió con una goleada 4-1 ante Australia y un ajustado 1-0 frente a Italia, con el que cerró la fase de grupos con puntaje perfecto y con la consolidación de Argentina como uno de los principales candidatos al título.

En la etapa de eliminación directa, la Sub 20 no bajó el ritmo: goleó 4-0 a Nigeria en octavos, venció 2-0 a México en cuartos y este miércoles superó 1-0 a Colombia en semifinales. En seis partidos, el equipo sumó 15 goles a favor —cuatro de ellos de Alejo Sarco, uno de los máximos artilleros del torneo— y apenas recibió dos en contra.

Dónde y cuándo juega la Argentina la final del Mundial Sub 20

La final del Mundial Sub 20 se jugará este domingo 19 de octubre a las 20:00 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago de Chile.

