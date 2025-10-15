Argentina le ganó a Colombia y está en la final del Mundial Sub 20

2025-10-16T004142Z_1354995011_UP1ELAG01XGNB_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUPU-20-ARG-COL-REPORT
En la final, el conjunto nacional deberá medirse contra Marruecos que, a su vez, venció a Francia. (Foto: Reuters).
Cómo llegó Argentina a la final
La Albiceleste mantuvo un rendimiento impecable durante todo el Mundial. Arrancó con un triunfo 3-1 sobre Cuba, a pesar de una expulsión temprana, y siguió con una goleada 4-1 ante Australia y un ajustado 1-0 frente a Italia, con el que cerró la fase de grupos con puntaje perfecto y con la consolidación de Argentina como uno de los principales candidatos al título.