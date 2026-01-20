Vuelve la ola de calor en el AMBA: así estará el tiempo durante toda la semana

El jueves, la máxima prevista será de 32°C, con una mínima de 22°C, mientras que el viernes repetirá valores similares, consolidando el regreso del calor intenso en toda la región metropolitana.

La situación se intensificará durante el fin de semana. Las proyecciones indican que el sábado la temperatura máxima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podría trepar hasta los 34°C, con mínima de 22°C, en un contexto de cielos parcialmente nublados y sin lluvias. Estas condiciones podrían extenderse durante varios días consecutivos.

Sobre la posibilidad de una ola de calor, el medio especializado Meteored advirtió que, si las temperaturas se mantienen dentro del rango proyectado -mínimas entre 23 y 25°C y máximas entre 32 y 35°C-, parte del AMBA podría cumplir con los criterios del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo define una ola de calor cuando se registran al menos tres días seguidos con mínimas superiores a 22°C y máximas por encima de 32,3°C.

La ausencia de precipitaciones y la estabilidad atmosférica permitirán el normal desarrollo de actividades al aire libre, aunque los especialistas recomiendan extremar cuidados: hidratarse con frecuencia, evitar la exposición solar en horas pico y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

ola de calor.jpg

Alertas en el resto del país

A nivel nacional, no se esperan fenómenos meteorológicos de alto impacto, aunque rige una alerta amarilla por tormentas para gran parte de Jujuy y sectores de Salta. Según el SMN, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, con posible granizo, fuerte actividad eléctrica, ráfagas de hasta 75 km/h y precipitaciones acumuladas de entre 30 y 50 mm, que podrían superarse de manera puntual.

Ante estas condiciones, se recomienda: