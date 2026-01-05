El calor desencadenó una terrible tragedia y la muerte de tres nenas de 7 años
Las pequeñas perdieron la vida ante la mirada desesperada de sus familiares. La Justicia provincial investiga los hechos.
Entraron a refrescarse y no salieron: la tragedia de 3 nenas que sacude una provincia entera.
La tarde del sábado se transformó en una pesadilla para varias familias de Apóstoles, Misiones. Lo que había comenzado como una jornada de calor y descanso terminó en una tragedia que sacudió a toda la provincia: tres nenas de siete años murieron tras ahogarse en una laguna cercana al barrio Cantera, en una zona a la que vecinos suelen acudir para refrescarse durante los días de altas temperaturas.
Según indicó NovaMisiones, las víctimas fueron identificadas como Agustina Nicol Olivera, Soe Alma Mía da Silva y Ramona Beatriz Villalba, todas de la misma edad. Las niñas estaban acompañadas por sus madres y otros familiares, a pocos metros del espejo de agua. En un momento, ingresaron a la laguna, pero por razones que aún son materia de investigación, no lograron salir por sus propios medios.
Un ingreso al agua que terminó en tragedia
Según los primeros datos recabados por la Policía de Misiones, el hecho ocurrió el sábado, alrededor de las 15:40, cuando un llamado al CIO 911 alertó sobre la presencia de menores en grave dificultad dentro de una laguna ubicada en las inmediaciones del barrio Cantera.
De acuerdo con fuentes policiales, la profundidad irregular del lugar y las condiciones del agua habrían jugado un rol determinante en el desenlace fatal. Aunque se trata de una zona frecuentada por familias, no es un espacio habilitado oficialmente como balneario, ni cuenta con guardavidas ni señalización preventiva.
A los pocos minutos del llamado de emergencia, efectivos de la Policía de Misiones, personal del Comando Radioeléctrico, la División Infantería y una ambulancia del hospital local arribaron al lugar. Allí constataron que las tres nenas presentaban signos evidentes de asfixia por inmersión.
Maniobras de reanimación y un traslado desesperado
En medio de escenas de desesperación y llanto, los equipos de emergencia iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en el lugar. Las niñas fueron luego trasladadas de urgencia al hospital local, con la esperanza de revertir el cuadro.
Sin embargo, pese al esfuerzo del personal médico y sanitario, las tres menores no lograron sobrevivir. Minutos después, el médico de guardia confirmó oficialmente los fallecimientos.
El diagnóstico fue contundente: muerte por asfixia por inmersión.
vid
Embed
Video: gentileza ElvaLaperiodista
Dolor, conmoción y preguntas sin respuesta
La noticia se propagó rápidamente por Apóstoles y otras localidades cercanas. Vecinos, amigos, docentes y allegados se acercaron al hospital y al lugar del hecho para acompañar a las familias, mientras la conmoción se extendía por toda la comunidad.
“Es algo que nadie puede entender. Las familias estaban ahí, a metros, y aun así no se pudo hacer nada”, relató un vecino del barrio Cantera, todavía en shock por lo ocurrido.
Las autoridades locales también se hicieron presentes. Desde la Municipalidad de Apóstoles informaron que se activaron dispositivos de asistencia psicológica y contención para los familiares de las víctimas, y que se reforzarán las medidas de prevención en zonas de lagunas y espacios naturales.
La investigación judicial en marcha
La Justicia avanza para esclarecer las circunstancias exactas del accidente. En el lugar del hecho continúan trabajando peritos de la División Criminalística, junto a efectivos de la comisaría correspondiente.
Además, se solicitó la intervención de un médico forense y se dio aviso al magistrado de turno, quien ordenó las primeras medidas judiciales. Entre los puntos que se intentan establecer están cómo fue el ingreso de las niñas al agua, si hubo algún tipo de descuido involuntario, y qué factores ambientales pudieron haber incidido en el trágico desenlace.
Fuentes policiales aclararon que, hasta el momento, no se registraron indicios de violencia ni intervención de terceros, y que todo apunta a un accidente fatal.