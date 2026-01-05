El calor desencadenó una terrible tragedia y la muerte de tres nenas de 7 años

A los pocos minutos del llamado de emergencia, efectivos de la Policía de Misiones, personal del Comando Radioeléctrico, la División Infantería y una ambulancia del hospital local arribaron al lugar. Allí constataron que las tres nenas presentaban signos evidentes de asfixia por inmersión.

Maniobras de reanimación y un traslado desesperado

En medio de escenas de desesperación y llanto, los equipos de emergencia iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en el lugar. Las niñas fueron luego trasladadas de urgencia al hospital local, con la esperanza de revertir el cuadro.

Sin embargo, pese al esfuerzo del personal médico y sanitario, las tres menores no lograron sobrevivir. Minutos después, el médico de guardia confirmó oficialmente los fallecimientos.

El diagnóstico fue contundente: muerte por asfixia por inmersión.

vid

Embed

Video: gentileza ElvaLaperiodista

Dolor, conmoción y preguntas sin respuesta

La noticia se propagó rápidamente por Apóstoles y otras localidades cercanas. Vecinos, amigos, docentes y allegados se acercaron al hospital y al lugar del hecho para acompañar a las familias, mientras la conmoción se extendía por toda la comunidad.

“Es algo que nadie puede entender. Las familias estaban ahí, a metros, y aun así no se pudo hacer nada”, relató un vecino del barrio Cantera, todavía en shock por lo ocurrido.

Las autoridades locales también se hicieron presentes. Desde la Municipalidad de Apóstoles informaron que se activaron dispositivos de asistencia psicológica y contención para los familiares de las víctimas, y que se reforzarán las medidas de prevención en zonas de lagunas y espacios naturales.

La investigación judicial en marcha

Nenas ahogadas 3 El diagnóstico fue contundente: muerte por asfixia por inmersión.

La Justicia avanza para esclarecer las circunstancias exactas del accidente. En el lugar del hecho continúan trabajando peritos de la División Criminalística, junto a efectivos de la comisaría correspondiente.

Además, se solicitó la intervención de un médico forense y se dio aviso al magistrado de turno, quien ordenó las primeras medidas judiciales. Entre los puntos que se intentan establecer están cómo fue el ingreso de las niñas al agua, si hubo algún tipo de descuido involuntario, y qué factores ambientales pudieron haber incidido en el trágico desenlace.

Fuentes policiales aclararon que, hasta el momento, no se registraron indicios de violencia ni intervención de terceros, y que todo apunta a un accidente fatal.