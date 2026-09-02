La desafiante foto que subió Emilia Mernes en medio del escándalo de Tini con su padre

En las fotos se puede ver a la cantante feliz junto a su papá, su hermano y su madre Gabriela disfrutando todos juntos de un momento inolvidable.

El posteo de Emilia feliz junto a su papá se da justo en medio de la interna que explotó en la familia de su colega Tini Stoessel, con quien está distanciada hace tiempo.

Sus fanáticos se vieron sorprendidos por el momento en que Emilia Mernes decidió mostrarse junto a su padre en medio de la polémica que rodea a Tini con Alejandro Stoessel por la auditoría sobre sus ganancias de su carrera.

Cabe recordar que desde hace tiempo que las cantantes se encuentran distanciadas luego de que trascendiera un conflicto artístico entre las dos que aumentaron las diferencias e instalaron la polémica entre sus fanáticas.

Emilia Mernes contó toda la verdad sobre su pelea con Tini Stoessel

Emilia Mernes se refirió a la enorme cantidad de versiones que circularon durante las últimas semanas sobre su pelea con Tini Stoessel y dejó en claro su malestar por la situación.

“Se dijeron muchas mentiras y no puedo salir a desmentir cada vez que inventan. Duelen las mentiras”, sostuvo la cantante en una entrevista con LAM (América Tv).

La frase que rápidamente se volvió viral y alimentó nuevamente el debate en redes entre la gran cantidad de seguidores de ambas artistas.

En medio de la charla, el cronista quiso saber si había existido contacto con Tini Stoessel tras el estallido mediático. Luego de unos segundos de duda, Emilia terminó confirmando el acercamiento, aunque evitó brindar mayores precisiones.

“Sí… O sea, no voy a decir mucho más que esto. Pero gracias por preguntar…”, respondió Emilia Mernes sin entrar en detalles y mientras intentaba finalizar la entrevista para retirarse del lugar.