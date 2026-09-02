Mauro Szeta reveló un dato escalofriante sobre Silvina Luna a tres años de su muerte: "Pidió ayuda y..."

Luego, el periodista explicó a qué se referían esas presuntas omisiones: “Es decir, cuando ella empieza a tener distintas sintomatologías, Silvina le pidió ayuda, atención y es donde él, en teoría, no habría respondido como debía haberlo hecho”, señaló.

Ahora será el juez quien deberá estudiar el informe y determinar los pasos a seguir. Entre las posibilidades se encuentra citar o no a Lotocki, quien actualmente permanece detenido, y estas conclusiones podrían sumar un elemento de peso a su situación judicial.

“Entonces, ahora se le entrega este informe al juez, y él tendrá que establecer si esto constituye un delito en manos de Lotocki. Por otro lado el magistrado no tiene plazo para resolver, se puede tomar mucho tiempo para analizar lo que le dicen los peritos y ver si cita o no a Lotocki por estas omisiones”, concluyó Szeta.

La foto de la tumba de Silvina Luna que desató una fuerte polémica

A tres años de la muerte de Silvina Luna, una imagen de su tumba generó repercusión en redes sociales y volvió a despertar la atención sobre la recordada actriz y modelo. La fotografía fue compartida por la cuenta de Instagram @cementerios.arg y mostró el estado actual del lugar donde descansan sus restos.

La rosarina murió el 31 de agosto de 2023, a los 43 años, después de permanecer internada durante un extenso período en el Hospital Italiano. En la postal se observa la lápida con la inscripción “Silvina Luna. 1980-2023. Siempre en nuestros corazones”, acompañada por flores blancas, el escudo de Rosario Central y una fotografía de la actriz.

Precisamente, la imagen elegida para colocar junto a la lápida fue la que generó controversia entre los usuarios. Varios seguidores cuestionaron que se tratara de una fotografía en la que Silvina aparece en corpiño y manifestaron su desacuerdo en los comentarios.

“¿Era necesario poner ahí la foto del cuadro? Tiene fotos normales Silvina”, expresó una persona. En la misma línea, otra usuaria señaló: “Lo mismo pensé, es una falta de respeto”. Mientras que una tercera manifestó: “No me gusta que hayan puesto esa foto en corpiño, es una falta de respeto”.

La elección de la fotografía terminó convirtiéndose en el punto central de la publicación y dividió las opiniones de quienes recordaron a la actriz.

Los restos de Silvina Luna se encuentran en el Panteón de los Actores del Cementerio de la Chacarita, sitio que, según se recordó, ella misma había elegido al tomar conciencia de la gravedad de su estado de salud.

La actriz falleció luego de más de dos meses de internación, mientras aguardaba la posibilidad de recibir un trasplante renal. Las complicaciones que atravesaba su organismo, sin embargo, impidieron que pudiera concretarse.