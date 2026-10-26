Escape de gas: evacuaron una escuela y edificios tras la rotura de un caño durante una obra

El operativo también alcanzó a edificios residenciales y comerciales sobre la avenida La Plata. En uno de ellos, situado al 611, efectivos del Grupo Especial de Rescate inspeccionaron las instalaciones para evaluar las condiciones de seguridad. La construcción cuenta con subsuelo, planta baja y ocho pisos, con locales comerciales en los niveles inferiores y viviendas en los superiores.

Bomberos de la Ciudad dispuso la evacuación preventiva de la Escuela Primaria Común N° 9 Florentino Ameghino. (Foto: Google Street View)

También fue desalojada una galería donde funcionan dos comercios en el subsuelo. Los trabajadores que se encontraban en el lugar recibieron la indicación de retirarse como medida preventiva.

El SAME asistió a los afectados

El Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) desplegó 12 móviles para atender a las personas que pudieron haber inhalado gas. Entre los asistidos había dos menores de 10 y 17 años, mientras que el resto eran adultos.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, explicó que los equipos médicos suministraron oxígeno a los afectados y advirtió sobre las posibles consecuencias de la exposición. “Hay algunos que han inhalado y por eso nosotros estamos tratando de revertirle la situación, porque después vienen náuseas, vómitos y eso es lo que queremos evitar”, señaló a la prensa presente en el lugar.

Dos de las personas asistidas fueron trasladadas al Hospital Durand para continuar con la evaluación médica, según la información disponible sobre el operativo.

Los trabajos para controlar la pérdida

Personal de Metrogas se trasladó hasta la obra para identificar el sector afectado y realizar las tareas necesarias para detener el escape. Durante el operativo, los equipos de emergencia establecieron un área de atención médica a unos 40 metros del punto de la fuga, en un sector considerado seguro y alejado de la concentración de gas.

En las primeras declaraciones realizadas desde el lugar, Crescenti advirtió sobre la intensidad del olor y sus efectos entre quienes permanecían en las inmediaciones. “Se evacuaron dos edificios. Estamos asistiendo a 12 evacuados, colocándoles oxígeno. Hay dos menores de 10 y 17 años. Estamos esperando porque el olor es muy fuerte y estaba intoxicando a la gente”, había explicado.

Poco antes de las 15, la empresa informó que la pérdida estaba controlada luego de la intervención de sus trabajadores.