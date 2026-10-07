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La industria y la construcción crecieron en agosto, pero volvieron a caer en la comparación interanual

La actividad manufacturera avanzó 1,9% frente a julio, mientras que la construcción subió 0,4%. Sin embargo, registraron retrocesos interanuales de 3,2% y 4,4%, respectivamente.

La industria y la construcción mostraron una mejora mensual en agosto

La industria y la construcción mostraron una mejora mensual en agosto, aunque ambas actividades registraron caídas frente al mismo período de 2025. (Foto: archivo).

La industria manufacturera y la construcción mostraron una recuperación durante agosto frente al mes anterior, aunque ambas actividades continuaron por debajo de los niveles registrados un año atrás, según los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

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El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) avanzó 1,9% respecto de julio, pero registró una caída interanual del 3,2%. Además, durante los primeros ocho meses de 2026 acumuló una contracción del 2,7% frente al mismo período del año pasado.

La industria manufacturera creci&oacute; 1,9% en agosto frente a julio, pero cay&oacute; 3,2% en la comparaci&oacute;n interanual. (Imagen: Indec).

La industria manufacturera creció 1,9% en agosto frente a julio, pero cayó 3,2% en la comparación interanual. (Imagen: Indec).

La construcción también tuvo una mejora mensual, aunque más moderada. El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) creció 0,4% frente a julio, mientras que en la comparación interanual mostró una baja del 4,4%. En el acumulado de enero a agosto, en cambio, se mantuvo 0,8% por encima de 2025.

Industria: cuáles fueron los sectores que más cayeron en agosto

El informe oficial mostró que 11 de las 16 divisiones de la industria manufacturera registraron caídas interanuales, lo que refleja que el retroceso alcanzó a buena parte de los sectores relevados.

Entre las bajas más pronunciadas apareció Maquinaria y equipo, con una contracción del 24%, seguida por Otros equipos, aparatos e instrumentos, con un descenso del 20,6%.

También se registraron fuertes retrocesos en Prendas de vestir, cuero y calzado (-14,7%); Productos de tabaco (-14,3%); Productos de metal (-9,6%); Productos textiles (-9,4%) y Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes (-8,8%).

A su vez, Productos de caucho y plástico disminuyó 7%; Productos minerales no metálicos, 6,8%; Muebles y colchones y otras industrias manufactureras, 5,1%; y Alimentos y bebidas, 0,2%.

Del otro lado, cinco sectores consiguieron crecer frente a agosto de 2025. Otro equipo de transporte encabezó las subas, con un avance del 12,1%, seguido por Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear (4,7%); Sustancias y productos químicos (4%); Industrias metálicas básicas (3,3%); y Madera, papel, edición e impresión (2,3%).

Construcción: cayó 4,4% interanual y varios insumos mostraron fuertes bajas

En la construcción, la actividad registró en agosto una contracción del 4,4% frente al mismo mes de 2025. Pese a la mejora mensual desestacionalizada del 0,4%, el indicador de tendencia-ciclo disminuyó 1,1% respecto de julio.

El comportamiento de los principales insumos también mostró un escenario dispar. Entre los pocos aumentos interanuales se destacó el grupo denominado “resto de los insumos”, que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción, con una expansión del 19,4%. Las placas de yeso, en tanto, crecieron 1,2%.

En cambio, se registraron importantes bajas en asfalto (-18,4%), yeso (-17%), cales (-13%), pisos y revestimientos cerámicos (-11,9%), artículos sanitarios de cerámica (-11,4%) y ladrillos huecos (-9,7%).

También disminuyó el consumo de hierro redondo y aceros para la construcción (-8,1%), cemento pórtland (-8,1%), hormigón elaborado (-3%), mosaicos graníticos y calcáreos (-2,3%) y pinturas para construcción (-0,8%).

Al observar el acumulado de los primeros ocho meses del año, hubo incrementos del 23,2% en el resto de los insumos, del 8,6% en pinturas, del 4,5% en artículos sanitarios de cerámica y del 2,8% en hierro redondo y aceros para la construcción.

En sentido contrario, entre enero y agosto se registraron caídas del 12,2% en yeso, 10,4% en asfalto, 9,5% en pisos y revestimientos cerámicos, 6,4% en mosaicos graníticos y calcáreos, 5,9% en ladrillos huecos, 5,8% en cales y 3,9% en cemento pórtland.

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