La industria y la construcción crecieron en agosto, pero volvieron a caer en la comparación interanual

Entre las bajas más pronunciadas apareció Maquinaria y equipo, con una contracción del 24%, seguida por Otros equipos, aparatos e instrumentos, con un descenso del 20,6%.

También se registraron fuertes retrocesos en Prendas de vestir, cuero y calzado (-14,7%); Productos de tabaco (-14,3%); Productos de metal (-9,6%); Productos textiles (-9,4%) y Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes (-8,8%).

A su vez, Productos de caucho y plástico disminuyó 7%; Productos minerales no metálicos, 6,8%; Muebles y colchones y otras industrias manufactureras, 5,1%; y Alimentos y bebidas, 0,2%.

Del otro lado, cinco sectores consiguieron crecer frente a agosto de 2025. Otro equipo de transporte encabezó las subas, con un avance del 12,1%, seguido por Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear (4,7%); Sustancias y productos químicos (4%); Industrias metálicas básicas (3,3%); y Madera, papel, edición e impresión (2,3%).

Construcción: cayó 4,4% interanual y varios insumos mostraron fuertes bajas

En la construcción, la actividad registró en agosto una contracción del 4,4% frente al mismo mes de 2025. Pese a la mejora mensual desestacionalizada del 0,4%, el indicador de tendencia-ciclo disminuyó 1,1% respecto de julio.

El comportamiento de los principales insumos también mostró un escenario dispar. Entre los pocos aumentos interanuales se destacó el grupo denominado “resto de los insumos”, que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción, con una expansión del 19,4%. Las placas de yeso, en tanto, crecieron 1,2%.

En cambio, se registraron importantes bajas en asfalto (-18,4%), yeso (-17%), cales (-13%), pisos y revestimientos cerámicos (-11,9%), artículos sanitarios de cerámica (-11,4%) y ladrillos huecos (-9,7%).

También disminuyó el consumo de hierro redondo y aceros para la construcción (-8,1%), cemento pórtland (-8,1%), hormigón elaborado (-3%), mosaicos graníticos y calcáreos (-2,3%) y pinturas para construcción (-0,8%).

Al observar el acumulado de los primeros ocho meses del año, hubo incrementos del 23,2% en el resto de los insumos, del 8,6% en pinturas, del 4,5% en artículos sanitarios de cerámica y del 2,8% en hierro redondo y aceros para la construcción.

En sentido contrario, entre enero y agosto se registraron caídas del 12,2% en yeso, 10,4% en asfalto, 9,5% en pisos y revestimientos cerámicos, 6,4% en mosaicos graníticos y calcáreos, 5,9% en ladrillos huecos, 5,8% en cales y 3,9% en cemento pórtland.