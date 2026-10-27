Preocupación por la salud de Elle, la hija de 3 años de Daniela Christiansson y Maxi López

Por su parte, Maxi López compartió una imagen con su pequeña hija en brazos, cuidándola y pidió por su rápida recuperación tras el malestar que evidenció en las últimas horas: "Bebé de papá, ponete bien rápido", expresó el exfutbolista.

El desgarrador llanto de Maxi López por el gran dolor que marcó su vida

Maxi López abrió su corazón como pocas veces y se quebró al hablar de un dolor que lo atraviesa durante una charla con Infobae, donde compartió uno de los recuerdos más especiales que conserva de su papá.

Se trata de un momento vinculado con sus primeros pasos en el fútbol y la emoción que sintió al recibir su primera camiseta de River, pese a que su padre era hincha de Boca.

"Hay un recuerdo que tengo en la cabeza, mi viejo era bostero y yo jugaba en Estrella Maldonado que era semillero de River. Me acuerdo cuando le dieron la primera camiseta de River, no me olvido más la cara de él cuando agarra la camiseta y me dice '¿Sos feliz?' Y yo estaba con una sonrisa de oreja a oreja. Y yo le digo 'Sí, olvidate. Feliz mal'. Yo tenía diez, once años. Eso, por ejemplo, me gustaría volver y revivirlo", relató conmovido.

Ese recuerdo trajo la dolorosa ausencia que marcó su infancia y de todo aquello que su padre se perdió con el paso de los años, incluidos sus nietos, ante su pronta partida.

"Me hubiese gustado que me acompañe un poco más, mi viejo falleció joven. Yo tenía 12 años y él tenía 40 y cortos. Un poco más de lo que tengo yo hoy. Yo siempre fui rebelde, en ese momento me pegó mal y no quería jugar más al fútbol, a veces faltaba tres o cuatro veces a los entrenamientos, me afectó. Me hubiese encantado que viera mis hijos y acompañar en todo el proceso de la familia", confesó entre lágrimas Maxi López recordando cómo lo afectó la muerte de su padre.