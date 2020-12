Con una nueva suba, el precio de la soja volvió al rango de los USD 430 por tonelada en Chicago

Mercado de Chicago

El precio de la soja cerró con subas en el mercado de Chicago, con un salto de US$ 3,31 en su contrato más cercano, mientras que todas las posiciones del trigo y el maíz disponible operaron con bajas.

Así, el contrato de enero de la soja subió US$ 3,31 hasta los US$ 429,72 la tonelada, a la vez que el de marzo lo hizo por US$ 3,12 para ubicarse en US$ 431,55 la tonelada.

Las subas se consolidaron a medida que Brasil mejoró sus perspectivas, al esperar importar cerca de 800.000 toneladas en 2021, frente a estimaciones anteriores que ubicaban sus importaciones en torno a 500.000 toneladas, explicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

En tanto, el trigo decreció 2,42% (US$ 5,42) para concluir la jornada a US$ 218,07 la tonelada, debido a que la cosecha está prácticamente finalizada en Brasil, con una producción total casi un 20% mayor que el año pasado, lo que pudo haber empujado hacia abajo los precios del cultivo, indicó la BCR.

Por último, el contrato de diciembre del maíz bajó 1,17% (US$ 1,97) y cerró a US$ 165,05 la tonelada, como consecuencia, en parte, de un efecto contagio de las caídas en el trigo.

Además, a la baja de producción atribuida al tiempo adverso en la zona del Mar Negro se le suma en Ucrania estimaciones de menor demanda externa del grano amarillo, lo que reduciría a la vez el comercio global de este cultivo, agregó la BCR.