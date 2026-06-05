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Trascendió la cifra millonaria que deberá pagar Mauro Icardi para ver a sus hijas: los motivos

Se conoció el monto que tendrá que depositar Mauro Icardi en la Justicia para ver a sus hijas, Isabella y Francesca.

5 jun 2026, 14:13
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Trascendió la cifra millonaria que deberá pagar Mauro Icardi para ver a sus hijas: los motivos.
Trascendió la cifra millonaria que deberá pagar Mauro Icardi para ver a sus hijas: los motivos.

Trascendió la cifra millonaria que deberá pagar Mauro Icardi para ver a sus hijas: los motivos.

La guerra judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo. Un documento oficial del Juzgado Civil N°106, que se viralizó en las últimas horas, reveló que el futbolista deberá depositar 8 millones de pesos como caución real para poder compartir tiempo con sus hijas, Francesca e Isabella, durante su estadía en el país.

Según consta en la resolución judicial, el dinero debe ser depositado en una cuenta judicial dentro del plazo estipulado. La medida funciona como garantía económica: si Icardi incumple alguna de las condiciones impuestas por la Justicia, la suma podrá ser ejecutada. El documento fue difundido por la periodista Angie Balbiani en sus redes sociales.

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El fallo establece que las nenas estarán con su padre desde el 6 de junio a las 14 horas hasta el 29 de junio a las 17 horas, más de tres semanas que habían sido objeto de disputa en las últimas audiencias.

Pero las condiciones van mucho más allá del dinero. Icardi deberá retirar y devolver a las niñas desde el barrio donde Wanda tiene su casa de fin de semana. También tendrá que garantizar que Francesca e Isabella cumplan con todas sus actividades: terapias, turnos médicos, odontológicos y demás compromisos previamente agendados. Las cinco mascotas de las chicas podrán acompañarlas durante la estadía con su padre, punto que fue acordado entre los abogados de ambas partes.

Además, el jugador deberá asegurar la comunicación diaria de las menores con su madre y abstenerse de interferir en ese vínculo.

La exigencia de una garantía económica no sorprendió a quienes siguen de cerca el caso. Días antes de conocerse el fallo, trascendió que el entorno de Wanda había pedido algún tipo de resguardo ante la posibilidad de que las niñas no asistieran al colegio mientras estuvieran con Icardi. Con la difusión del expediente, quedó confirmado que la Justicia hizo lugar al pedido.

Si no hay nuevos contratiempos, el reencuentro entre el futbolista y sus hijas arrancará este 6 de junio, con todas las condiciones bajo la lupa del tribunal.

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¿Qué opina Maxi López de la guerra eterna entre Wanda Nara y Mauro Icardi?

En una entrevista con Desayuno Americano, Maxi López fue contundente sobre su vínculo con el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi: se mete solo cuando se lo piden. El exdelantero reconoció que, tras años de tensión, logró construir una relación cordial con su ex y que ella ocasionalmente le consulta su opinión, pero dejó en claro que su participación tiene un límite muy preciso.

López también explicó desde qué lugar mira el conflicto: no empatiza con Icardi ni defiende a Wanda, sino que pone el foco en los chicos. "Me pongo del lado de los chiquitos, que son a quienes más les cuesta manejar los sentimientos", señaló, y remarcó que cuando está con sus hijos y los de Wanda, todos conviven juntos porque son hermanos, completamente al margen de las peleas entre adultos.

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