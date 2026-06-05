Se supo quién encontró muerto al Indio Solari en su casa de Parque Leloir

La muerte del Indio Solari sacudió este viernes al rock argentino y a todo el país. El líder de los Redonditos de Ricota fue encontrado sin vida alrededor de las 7 de la mañana en el jardín de su vivienda del barrio de Parque Leloir, en Ituzaingó.
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Se conoció un dato escalofriante luego de confirmarse la muerte del referente del rock nacional, El Indio Solari.
La muerte del Indio Solari sacudió este viernes al rock argentino y a todo el país. El líder de los Redonditos de Ricota fue encontrado sin vida alrededor de las 7 de la mañana en el jardín de su vivienda del barrio de Parque Leloir, en Ituzaingó.
Según las primeras informaciones, fue la empleada doméstica quien lo descubrió al llegar a trabajar. El músico habría sufrido una descompensación mientras realizaba su caminata dentro del predio. Las versiones preliminares apuntan a un paro cardiorrespiratorio, aunque la causa oficial quedó bajo investigación.
Solari llevaba años viviendo en esa zona residencial del oeste del conurbano, donde mantenía una vida completamente alejada de la exposición pública. Una rutina tranquila, de bajo perfil, que este viernes se interrumpió para siempre.
El músico había hecho pública su enfermedad de Parkinson en 2016, a la que se refería con su característico humor como "Mr. Parkinson". Ese cuadro de salud formaba parte del contexto que las autoridades deberán evaluar al determinar las causas definitivas del fallecimiento.
Con su muerte a los 77 años, el rock nacional pierde a una de sus figuras más influyentes e irrepetibles.
Tras la muerte del Indio Solari, volvieron a circular las estimaciones sobre el patrimonio que acumuló a lo largo de su carrera. Según Forbes Argentina, su fortuna superaría los 20 millones de dólares, cifra que actualiza un relevamiento de 2012 de la misma revista que ya lo ubicaba como el artista musical argentino con mayor patrimonio, con unos 13 millones. El propio Solari había cuestionado esos cálculos en su momento, calificándolos de "un total dislate".
Gran parte de ese patrimonio estaría vinculado a sus recitales en solitario: sus seis shows más masivos habrían generado una recaudación superior a los 36 millones de dólares en venta de entradas, con el show de Olavarría 2017 como el más citado, con ganancias estimadas en torno a los 7 millones. A eso se suman los derechos por las canciones de los Redondos en plataformas digitales, que según cálculos basados en datos de Spotify podrían ubicarse entre 1,5 y 2,6 millones de dólares. Con su fallecimiento, toda esa herencia quedará en manos de su esposa Virginia y su hijo Bruno.