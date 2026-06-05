Se supo quién encontró muerto al Indio Solari en su casa de Parque Leloir

Con su muerte a los 77 años, el rock nacional pierde a una de sus figuras más influyentes e irrepetibles.

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¿De cuánto es la fortuna que deja El Indio Solari?

Tras la muerte del Indio Solari, volvieron a circular las estimaciones sobre el patrimonio que acumuló a lo largo de su carrera. Según Forbes Argentina, su fortuna superaría los 20 millones de dólares, cifra que actualiza un relevamiento de 2012 de la misma revista que ya lo ubicaba como el artista musical argentino con mayor patrimonio, con unos 13 millones. El propio Solari había cuestionado esos cálculos en su momento, calificándolos de "un total dislate".

Gran parte de ese patrimonio estaría vinculado a sus recitales en solitario: sus seis shows más masivos habrían generado una recaudación superior a los 36 millones de dólares en venta de entradas, con el show de Olavarría 2017 como el más citado, con ganancias estimadas en torno a los 7 millones. A eso se suman los derechos por las canciones de los Redondos en plataformas digitales, que según cálculos basados en datos de Spotify podrían ubicarse entre 1,5 y 2,6 millones de dólares. Con su fallecimiento, toda esa herencia quedará en manos de su esposa Virginia y su hijo Bruno.