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Adiós al Indio Solari: horarios y lugares de las "misas ricoteras" para despedir al ícono del rock

Murió uno de los artistas más populares de Argentina, figura del rock nacional, que estaba enfermo de Parkinson. Sus fanáticos armaron "misas" para darle el último adiós. Una será esta tarde en Plaza de Mayo.

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Una despedida especial para el indio Solari: misa en la plaza de Mayo. (foto: Gentileza Diario Hoy)

Una despedida especial para el "indio" Solari: "misa" en la plaza de Mayo". (foto: Gentileza Diario Hoy)

Fanáticos del Indio Solari convocan a una "misa ricotera" este viernes a las 18 horas en Plaza de Mayo para despedir a la leyenda del rock argentino.

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La muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari provocó una conmoción inmediata entre miles de seguidores que comenzaron a organizar homenajes en distintos puntos del país. En ese contexto, fanáticos del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota convocaron para hoy en pleno centro de Buenos Aires.

misa ricotera
Una de las convocatorias por las redes para homenajear al

Una de las convocatorias por las redes para homenajear al "Indio" Solari en una "misa" en Plaza de Mayo. (Foto: X)

La convocatoria surgió a través de redes sociales pocas horas después de conocerse el fallecimiento del músico a los 77 años. Los organizadores invitaron a los seguidores a reunirse frente a la Casa Rosada para recordar al artista que marcó a varias generaciones del rock argentino y latinoamericano.

El encuentro comenzará durante la tarde y se espera una importante concurrencia de ricoteros llegados desde distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires.

La denominada "misa ricotera" es el nombre con el que históricamente se conocieron los recitales de Los Redonditos de Ricota y luego los shows del Indio Solari como solista. El término surgió por el carácter casi ritual que adquirieron sus presentaciones, capaces de movilizar a decenas e incluso cientos de miles de personas en distintas ciudades del país. Ahora, se aplicará de una manera muy emotiva. Una multitudinaria convocatoria de sus fans a la plaza de Mayo.

La concentración en Plaza de Mayo promete convertirse en el primero de grandes homenajes populares al artista. Los organizadores anticipan una despedida cargada de banderas, canciones y recuerdos para quien muchos consideran la última gran leyenda del rock argentino.

Habrá otra "misa" en la ciudad de La Plata En 7 y 50 a las 19 horas y la familia comunicó que anunciarán el día y horario de la despedida oficial.

"Misas" en Plaza de Mayo y en todo el país

La convocatoria para los fans ricoteros en la plaza de Mayo ya está lanzada. Es a las 6 de la tarde, y se espera una masiva participación y concentración. Pero no es el único lugar. En varios puntos del país se realiza una movida similar. Son varios los sitios en las distintas provincias argentinas en las que ya se armó una convocatoria similar a la de la ciudad de Buenos Aires.

misa en rosario
La ciudad de Rosario, se moviliza en torno al monumento a la bandera para una "misa" de homenaje al Indio Solari. (Foto: cuenta de X)

La ciudad de Rosario, se moviliza en torno al monumento a la bandera para una "misa" de homenaje al Indio Solari. (Foto: cuenta de X)

En Rosario por ejemplo, la "misa" ricotera será a partir de las 18, la misma hora que en la capital del país. En la ciudad junto al río Paraná, los fanáticos del Indio Solari se convocarán en el lugar más representativo de allí: el monumento a la Bandera.

Por su parte, en Córdoba, habrá otro encuentro similar y a la misma hora. La "misa" mediterránea será a las 18 horas en el Patio Olmos. La invitación, difundida en redes sociales, propone asistir con velas, banderas y la voz de cada participante para cantar y recordar la obra del músico. El mensaje define el encuentro como una "misa de despedida" y destaca que "no es un adiós, es un hasta siempre".

Se espera la participación de seguidores de distintas generaciones que encontraron en las canciones de Solari una referencia cultural y artística durante décadas.

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Tambi&eacute;n en La Plata, reuni&oacute;n para homenajear al India Solari. (Foto: X) &nbsp;

También en La Plata, reunión para homenajear al India Solari. (Foto: X)

Su poder de convocatoria, con los Redonditos de Ricota o en su etapa con su nueva banda fue tal, que en la ciudad de La Plata hay una convocatoria similar a la de la plaza de Mayo. Separados por solo 60 kilómetros. El encuentro será en pleno centro de la ciudad de las diagonales pero comenzará una hora más tarde. A partir de las 19 horas , en 7 y 50, habrá "misa" de homenaje en la capital bonaerense.

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