El doloroso mensaje publicado desde la cuenta del Indio Solari tras su muerte

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De qué murió el Indio Solari

El mundo de la música atraviesa un momento de enorme conmoción. Este viernes 5 de junio se confirmó la muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari, a los 77 años, tras una larga batalla contra el Parkinson, enfermedad que él mismo había hecho pública en 2016 y que marcó sus últimos años de vida.

De acuerdo con lo informado en Desayuno Americano, durante la mañana se desplegó un operativo en la vivienda del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, ubicada en Parque Leloir, donde los médicos constataron el fallecimiento. La UFI N°2 de Ituzaingó tomó intervención y, según las primeras pericias, no se hallaron otras causas de muerte más allá de las complicaciones derivadas del Parkinson.

El músico había revelado su diagnóstico casi diez años atrás, en un show en Tandil, cuando sorprendió a sus seguidores al hablar abiertamente de su salud y de los cambios que atravesaba su banda. “Se dice por ahí que tengo una enfermedad. Sí, es verdad, el párkinson me está pisando los talones. Pero bueno. Así es la vida”, expresó en aquel momento.

Con el paso del tiempo, volvió a referirse públicamente a la enfermedad. En 2023, en diálogo con la radio española Mariskal Rock, explicó cómo convivía con el diagnóstico: “Es lo que hay, hay que darle batalla. Me maltrata menos que a otra gente, porque uno tiene la posibilidad de hacerse tratar de la mejor manera, pero va progresando”.

A comienzos de este año circularon rumores sobre un posible ACV, pero su entorno salió rápidamente a desmentirlo mediante un comunicado en redes sociales: “La única verdad es que se está haciendo una serie de chequeos de rigor, por indicación médica, y que su salud está estable. Gracias por la preocupación. Lamentamos el susto innecesario, en un día donde la atención debería estar puesta en otro lado”.