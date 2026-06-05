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El doloroso mensaje publicado desde la cuenta del Indio Solari tras su muerte

Horas después de confirmarse su muerte, el entorno del Indio Solari compartió un emotivo mensaje desde las redes del músico que conmovió a miles de seguidores.

5 jun 2026, 13:10
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INDIO SOLARIII
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Tras la confirmación de la muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari en la mañana de este viernes 5 de junio, horas más tarde llegó un mensaje desde su cuenta de Instagram que profundizó el dolor de sus seguidores. Allí, su entorno compartió unas palabras que reflejaron la dimensión de la pérdida y el vínculo con quienes lo acompañaron durante décadas.

“La noticia más triste, esa que hubiésemos querido no dar nunca, es cierta. Nuestro amado Indio -su cuerpo, su manifestación física- ya no está. No hay forma de expresar nuestro dolor, ni hace falta: es el mismo que sienten ustedes”, comenzó el comunicado, en un tono íntimo y directo.

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Luego, se pidió respeto en este momento de duelo: “Contamos con su comprensión para atravesar estas primeras horas de desolación. Lo despedirá su familia ahora, en la intimidad que merece. Y en breve les informaremos dónde se realizará la despedida pública, para que todos y todas los que lo amaron puedan despedirse también”.

El mensaje cerró con una invitación a recordar al músico a través de su obra y a sostener la unión entre quienes lo siguen: “Mientras tanto, lloremos como corresponde, escuchemos sus canciones y, sobre todo, cuidémonos entre nosotros, como él nos enseñó. GRACIOSOS Y VALIENTES”.

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De qué murió el Indio Solari

El mundo de la música atraviesa un momento de enorme conmoción. Este viernes 5 de junio se confirmó la muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari, a los 77 años, tras una larga batalla contra el Parkinson, enfermedad que él mismo había hecho pública en 2016 y que marcó sus últimos años de vida.

De acuerdo con lo informado en Desayuno Americano, durante la mañana se desplegó un operativo en la vivienda del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, ubicada en Parque Leloir, donde los médicos constataron el fallecimiento. La UFI N°2 de Ituzaingó tomó intervención y, según las primeras pericias, no se hallaron otras causas de muerte más allá de las complicaciones derivadas del Parkinson.

El músico había revelado su diagnóstico casi diez años atrás, en un show en Tandil, cuando sorprendió a sus seguidores al hablar abiertamente de su salud y de los cambios que atravesaba su banda. “Se dice por ahí que tengo una enfermedad. Sí, es verdad, el párkinson me está pisando los talones. Pero bueno. Así es la vida”, expresó en aquel momento.

Con el paso del tiempo, volvió a referirse públicamente a la enfermedad. En 2023, en diálogo con la radio española Mariskal Rock, explicó cómo convivía con el diagnóstico: “Es lo que hay, hay que darle batalla. Me maltrata menos que a otra gente, porque uno tiene la posibilidad de hacerse tratar de la mejor manera, pero va progresando”.

A comienzos de este año circularon rumores sobre un posible ACV, pero su entorno salió rápidamente a desmentirlo mediante un comunicado en redes sociales: “La única verdad es que se está haciendo una serie de chequeos de rigor, por indicación médica, y que su salud está estable. Gracias por la preocupación. Lamentamos el susto innecesario, en un día donde la atención debería estar puesta en otro lado”.

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