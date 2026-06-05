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PROFUNDO DOLOR

Banderas en el corazón: el fútbol argentino despide al Indio Solari con emotivos homenajes en las redes

La triste noticia del fallecimiento del Indio Solari impactó de lleno en los clubes de la Liga Profesional y en los organismos continentales. Con publicaciones que lo recuerdan, las instituciones deportivas le rinden tributo a un ícono popular indiscutido.

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Banderas en el corazón: el fútbol argentino despide al Indio Solari con emotivos homenajes en las redes

La partida de una de las figuras más convocantes y místicas de la cultura nacional generó una oleada de mensajes que trascendió los límites de la industria musical. La pantalla de A24 reflejó cómo el ambiente de la pelota se acopló de manera inmediata a las muestras de dolor por el deceso de Carlos Alberto "Indio" Solari a sus 77 años.

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Murió el Indio Solari: dónde ver los documentales que hoy vuelven a ser tendencia. (Foto: Archivo)
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En ese contexto, la Asociación del Fútbol Argentino, a través de un posteo, expresó: "El artista que también sonó en las tribunas, el fútbol argentino despide al Indio Solari, una voz que se volvió bandera popular".

El público de Los Redondos era y es muy futbolero, una comunión que se trasladó tanto a los estadios donde se presentaron a lo largo de las décadas como a los paraavalanchas de todo el país, donde sus canciones se transformaron en himnos de aliento dominical.

Qué clubes argentinos despidieron al Indio Solari en sus redes sociales

El desfile de homenajes institucionales sumó a entidades de todas las categorías, repasando anécdotas y citas directas de su cancionero popular:

  • Racing Club: La Academia se sumó rápidamente a los recuerdos, considerando que Los Redondos tocaron y tocaron varias veces en el estadio de Racing en citas memorables para sus fanáticos.

  • Independiente: El Rojo de Avellaneda también habla de la memoria de Carlos Alberto Solari, el Indio, expresando su respeto institucional.

  • Banfield: El Taladro hace referencia a 'Banderas en tu Corazón', con una foto de las banderas de Banfield en su tribuna.

  • Lanús: La institución del sur le hace también un homenaje y recuerda el recital que dieron en el microestadio, añadiendo que estará "siempre en los corazones del pueblo indio".

  • Newell's Old Boys y Sacachispas: También formaron parte de la movida masiva de reconocimientos digitales.

Esta ligazón con las canchas es una marca de identidad ineludible. Cuando vos vas a la cancha, a cualquier estadio al que ibas, había un montón de banderas, como de Belgrano de Córdoba, que hacían referencias al logo de Patricio Rey o a canciones de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota con los colores de cada club. Incluso, el reconocimiento traspasó las fronteras locales: se suma a la movida el de la Conmebol Libertadores, diciendo "el pogo más grande del mundo" y mostrando en principio las primeras imágenes, las de Boca, aunque después pasa por todos los otros clubes.

De qué club era hincha el Indio Solari y cómo nació su amor por esos colores

A pesar de haber vivido y consolidado gran parte de su mística inicial en la ciudad de las diagonales, el vocalista siempre mantuvo un estricto misterio en la escena pública local. Él en La Plata nunca dijo si era de Gimnasia o de Estudiantes, que es algo bastante equidistante.

Sin embargo, el secreto quedó revelado en sus propias palabras. Solari cuenta en un libro que él era de Boca, que a él le regalaron de chiquito la camiseta de Boca, le gustaron los colores y se hizo de Boca. Pese a esta simpatía de la infancia, el Indio Solari era hincha de Boca pero no fanático, aunque sí decía seguirlo por otros medios. La razón de este desapego con la tribuna se debía a que su verdadera devoción estaba direccionada hacia el talento individual en el juego: más que de Boca, él dice "yo soy hincha de los artistas del fútbol y el mayor artista que vi en una cancha es Juan Román Riquelme".

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