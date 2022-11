Dólar para las economías regionales: en la Patagonia le piden al Gobierno que "sea por un tiempo prolongado"

“Tenemos distintos valles con afectaciones, con lo cual no sé si todas las Cámaras van a llegar en tiempo y forma a presentar la declaración jurada. Una emergencia se declara con todas las declaraciones juradas, porque es un informe técnico el que avala la emergencia, y eso después tiene que estar refrendado por el INTA”, apuntó.

Banacloy Carreras.jpg Banacloy y la gobernadora Carreras. Río Negro tendrá un fuerte impacto por las heladas.

En algunas zonas rionegrinas la helada duró más de 7 horas. Y la época del año no es la indicada para que los cultivos puedan soportar esa exposición a temperaturas extremas.

“Es muy dañina, hicimos relevamientos y tenemos distintos tipos de daño, por supuesto que también seguimos insistiendo con que tiene que haber una agenda nacional en mitigación porque las emergencias siempre corren de atrás. Esto deteriora a toda la cadena productiva y por ejemplo ya prácticamente nos quedamos sin raleo, que es una actividad muy importante”, indicó.

Los efectos tienen lugar límites afuera de la propia provincia. Por ejemplo desde Tucumán -según precisó el funcionario- llegan anualmente casi 20.000 trabajadores temporales. Y las heladas retrasarán ese calendario.

“Ese trabajador que hoy pierde la posibilidad de ralear tiene que pasar directamente a cosecha, que calculamos comenzará a partir del 15 de enero. Con lo cual perdimos una capacidad enorme de trabajo de acá esa fecha y creo que en eso hay que tener una mirada mucho más federal en cuanto a los fondos de mitigación”, pidió ministro de la gobernadora Arabela Carreras.

Sergio Massa.jpg Sergio Massa anunció un dólar especial para las economías regionales, puntualizado en los daños del clima. Será temporal. (Foto: @SergioMassa).

Cambio climático, el campo y los planes del Ministerio de Economía

Ante los fenómenos climáticos de gran magnitud que se dan en estos días, y en zonas variadas de nuestro país, Banacloy dio su mirada: “Creo que todos los fenómenos se muestran extremos, con lo cual hay que tener un programa de mediano plazo para lo que es mitigación. Me parece que ese es el gran desafío que tiene el Ministerio de Economía”.

Y con respecto al dólar especial para los productores de economías regionales afectados por la sequía y las heladas, precisó que “se está trabajando para una propuesta de tipo de cambio diferencial para economía regional”, más allá de lo anunciado, que será un beneficio temporal como el que se dio para las liquidaciones de soja.

“A nosotros una ventana de 20 días no nos sirve. Hay algunas economías regionales que son mucho más estacionales y pueden conservar su producto, como por ejemplo la lana, que a diferencia de la pera, puede ser conservada durante un año esperando un tipo de cambio diferencial para ser comercializado solamente en una ventana. Pero ya nos adelantaron que no es ese el dólar que se está proponiendo, si no se está trabajando en un dólar diferencial para economías regionales”, adelantó Banacloy.

Peras cosecha.jpg Economías regionales como la pera son cruciales para Río Negro, que pide un dólar especial "prolongado en el tiempo".

“No podemos tener un tipo de cambio que sea netamente por ventanas, debe ser por un tiempo prolongado porque hay distintas variedades de peras y manzanas cuya comercialización no necesariamente coincide temporalmente con el beneficio otorgado”, aseguró.

Banco Nación: créditos para los productores afectados

Este martes el Banco Nación anunció que destinará $ 5.000 millones para financiar a productores agropecuarios afectados por la sequía y las heladas.

“Nuestra responsabilidad por ser el banco público más grande del país es ayudar todos los sectores económicos, pero especialmente a las pequeñas, medianas empresas y a las microempresas, que sufrieron los efectos de la sequía, las heladas y las inundaciones, lo cual generó pérdidas millonarias para miles de productores”, enfatizó la presidenta del BNA, Silvina Batakis.

La exministra de Economía reivindicó el compromiso del BNA para acompañar a los sectores rurales que padecieron los efectos del cambio climático y, en este sentido, se sumó a los postulados de la ley 26.509, de emergencia agropecuaria, que otorga beneficios para los productores afectados. “La ayuda financiera a tasas y plazos convenientes permitirá solventar y recuperar la producción agropecuaria”, vaticinó.

banco nacion.JPG El Banco Nación anunció créditos especiales para productores afectados por las heladas.

Según remarcaron en la entidad los créditos en pesos estarán disponibles para los productores agropecuarios MiPyMEs en estado de emergencia o desastre agropecuario, homologado a nivel nacional en el marco de la Ley 26.509, que presenten el certificado correspondiente extendido por autoridad competente de cada provincia o territorio.

Los préstamos están disponibles para su tramitación en cualquier sucursal del Banco y pueden aplicarse para el otorgamiento de renovaciones y prórrogas (documentadas), para atender las obligaciones contraídas con el Banco por capital e intereses, sin que esto afecte la calidad crediticia del cliente ni se le apliquen recargos adicionales, o bien para inversiones y capital de trabajo de hasta $10 millones para “atender las consecuencias y perjuicios que generaron los factores adversos y para financiar la continuidad de su producción”.

Según remarcaron, el banco otorga un período de gracia de hasta 365 días para los casos de renovaciones y prorrogas, de hasta 10 (diez) años para inversión y hasta 3 (tres) años para capital de trabajo.