El campo rechazó las palabras de Alberto Fernández sobre la suba de retenciones y lo relacionó con un clásico del cine

Las palabras del mendocino llegan después de las declaraciones radiales que el Presidente de la Nación expresó en declaraciones radiales. "Las retenciones son un tema legislativo, necesito que el Congreso entienda la problemática y acompañe llegado el caso", dijo el mandatario y agregó que "siempre la gente del campo interpreta que es una medida en contra de ellos".

SOJA TRIGO MAIZ GIRASOL .jpg Maíz, girasil, soja y trigo, los principales cultivos que produce el campo y los cuáles serían pasibles de sufrir aumentos de retenciones.

Y si bien la Mesa de Enlace no acompañó de manera oficial el tractorazo por las calles porteñas que motorizó un grupo de productores autoconvocados que llegó hasta las puertas de la Casa Rosada el pasado sábado 23 de abril, algunas entidades de base que sí componen a las entidades que están dentro de la Mesa de Enlace acompañaron la marcha, la cual contó con presencias políticas de la oposición con figuras de Juntos por el Cambio y el Liberalismo.

Por eso, en ese sentido Achetoni remarcó que si la intención del Gobierno es aumentar las retenciones a las exportaciones del agro, el sector dará “la lucha que haya que dar en el Congreso, en las calles, en las rutas y en todos los ámbitos necesarios, porque nos asiste la verdad”.

“Somos los que venimos pagando todos los costos de las malas decisiones políticas. Los que, con la fuerza de nuestro trabajo, sostenemos las malas políticas que ellos implementan, aún a costa de nuestro propio quebranto como productores. Porque siempre decimos, los productores más pequeños no especulamos. No sacamos provecho. No obramos contra un Gobierno. Queremos producir para vivir en paz con nuestras familias. Queremos desarrollarnos, y con eso que se desarrollen nuestros pueblos. Pero si nos vuelven a querer llevar por delante, peticionaremos ante las autoridades”.

Sin embargo Achetoni apeló también a los momentos en los cuáles el actual Presidente fue opositor a la Presidencia de la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Soja silos campo trigo maíz (telám) Las producciones que cosechan los productores del campo, en una disputa por las retenciones.

“No se trata de un dirigente buscando titular para ocupar un lugar en los medios, sino que es el Presidente de un país gravemente sumido en diversas crisis: económica, social, política, con una inflación galopante y una pobreza que avergüenza; con una inestabilidad tremenda en el partido gobernante y una falta de rumbo que debería poder resolver él como primer mandatario. Él sabe que lo que decimos es cierto, porque lo declaró muchas veces, cuando estuvo alejado del kirchnerismo”, manifestó Achetoni.

“Le pedimos que haga memoria”, sintetizó.

Tractorazo a plaza de mayo.jpeg El tractorazo de una parte del campo que llegó a la Plaza de Mayo el pasado 23 de abril. Las retenciones, entre los principales reclamos.

Sociedad Rural Argentina y “la película” de Alberto Fernández

Desde otra de las entidades de la Mesa de Enlace que salieron al cruce de las declaraciones del primer mandatario fue la Sociedad Rural Argentina. Su presidente, Nicolás Pino, afirmó: “Le pedimos al Gobierno certezas y nos responden con más incertidumbre”

“No se entiende que película está viendo el Presidente”, ironizó.

SRA por estos días, junto a la Sociedad Rural de Jesús María, la cual está enrolada dentro del esquema nacional de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), encaran por estos días una acción de amparo en la Justicia Federal de Córdoba que busca frenar el cobro de retenciones por parte del Gobierno, con retroactivo al 1 de enero. Según el juez Ricardo Bustos Fierro, quien entiende en la causa, hay posibilidades de que todo se dirima en “un solo juicio con efectos expansivos”.

Bustos Fierro avaló incluso la posibilidad de que todos los productores agropecuarios del país puedan verse comprendidos por los alcances de esa causa, y que queden habilitados para accionar individualmente en la Justicia sin la necesidad de estar representados por alguna entidad gremial. La AFIP se opone a esta posibilidad y ya trabaja en su estrategia de apelación.

Coninagro pide una reforma impositiva integral

Otra de las entidades de la Mesa de Enlace también mostró su rechazo en redes sociales. "Desde Coninagro hemos manifestado enfáticamente nuestra postura indeclinable de estar en contra de las retenciones. Proponemos debatir y acordar alternativas, por ejemplo, en revisar qué alícuota se puede aplicar a través del impuesto a las ganancias", afirmó en su cuenta de Twitter.

"Estamos convencidos de que el sendero adecuado es pensar en más producción y empleo para nuestra Argentina. Las retenciones son competencia del Congreso y deben expedirse los legisladores", agregó.

Sin embargo, la entidad se manifestó proclive a debatir una reforma impositiva integral, que revise los impuestos distorsivos, como los derechos de exportación.

"Consideramos que debe tratarse una reforma tributaria integral, que contemple todas las producciones y propicie impuestos a las ganancias, y no DEX ni IIBB por ser distorsivos", finalizó.