Escasez de gasoil: denuncian sobreprecios en el interior y proponen al biodiésel para no perder las cosechas

La faltante del combustible afecta a 19 provincias del país. En ese sentido, Achetoni sostuvo: “Nuestra producción no alcanza a satisfacer las necesidades y hay que importar con dólares y los números son totalmente distintos”.

El faltante de gasoil golpea más a los alimentos perecederos. Achetoni aclara: "Sin combustible estamos poniendo en riesgo la provisión y en riesgo de que no llegue en buenas condiciones. Y un riesgo que no se menciona es un inminente aumento de tarifas. Todo esto confluye en un problema donde no se quiere atacar como corresponde la situación. Con el arco político queremos resolverla”, señaló.

Escasez de gasoil: fuerte temor por el desabastecimiento

En tanto, el presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (Cecha) Gabriel Bornoroni, sostuvo que el Gobierno debería tomar "medidas concretas" para garantizar el abastecimiento de gasoil. Sin embargo, reconoció que a los expendedores "no nos escuchan" cuando reclaman por la escasez de ese combustible.

Según el dirigente, la situación llegó a un nivel de crisis difícil de solucionar. "Ya en octubre del año pasado dijimos que íbamos a tener problemas con el gasoil, pero nadie nos escuchó. Eso nos genera bronca".

Gasoil.jpg Ya son 19 las provincias con problemas de abastecimiento de gasoil

Y le mandó un mensaje a los políticos: "Nos reunimos con funcionarios. Y nada. Somos un país productor y estamos viendo a quién le compramos. No entiendo porqué nuestra clase dirigente no toma medidas concretas", se quejó Bornoroni.

Además, el empresario comentó que la Argentina importa entre el 20% y el 25% del gasoil que consume, pero resaltó que el país tiene condiciones para llegar al autoabastecimiento. También aclaró que todos los productos que venden las estaciones de servicio "tienen problemas de abastecimiento y trabajamos con cupos de todas las marcas".

Bornoroni puntualizó que la falta de gasoil "afecta principalmente la cosecha" y señaló que los expendedores "no podemos hacer un paro, solo podemos visibilizar el tema".

Escasez de gasoil: advierten por sobreprecios en el interior

Por su parte, el presidente de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEAAC) Roberto Guarnieri advirtió que la falta de gasoil se agrava a medida que pasan los días y se quejó por los sobreprecios que cobran en algunas estaciones de servicio.

"Cada día hay menos combustible y son cada vez más los camiones parados esperando cargar y seguir viaje. Hace ya más de 70 días que estamos con esta situación. Venimos muy castigados porque la falta de gasoil complica mucho al transportista", sostuvo el dirigente.

El precio del gasoil en distintas estaciones del interior del país

Guarnieri comentó que en algunas estaciones de servicio del interior del país están cobrando el litro de gasoil "blue" entre $200 y $240: "Es un sobreprecio.Te dan 100 litros pero si se necesita más te cobran más. En algunos lugares ni siquiera dan factura por la venta. No se puede cobrar más de lo que sale, que es $130", puntualizó.

El empresario señaló además que los transportistas "tratamos que cuando el camión obtiene combustible, llegue a dejar su carga en destino. Luego, a la vuelta, parece que a nadie le importa que el chofer esté tres o cuatro días por semana para hacer un solo viaje".

¿Cómo resolver la faltante de gasoil?

La Primera Asociación Empresarios Transporte Automotor de Cargas (Paetac) propuso, en una carta enviada al secretario de Energía, Darío Martínez, un incremento en el porcentaje de corte mínimo obligatorio de biodiésel para la elaboración del gasoil con el objetivo de resolver el abastecimiento de combustible.

En el texto, la Paetac solicitó el aumento del porcentaje de uso del biodiésel en la elaboración del gasoil del 5% actual a 10%, ya sea de “manera transitoria o por tiempo indefinido”, por considerar que esa medida sería "una solución viable y factible" a la situación actual.

Además, subrayó que posee “múltiples implicancias positivas” y señaló especialmente como “factor clave” al económico.

Al argumentar su pedido, la entidad empresaria hizo referencia a las "graves consecuencias" generadas por el faltante de gasoil, entre las que mencionó “extra costos, baja productividad, procesos operativos afectados o paralizados y mayor incertidumbre”.

En tanto, al remarcar el impacto positivo que tendría el aumento en el porcentaje de corte mínimo obligatorio de biodiesel, los empresarios del transporte automotor de cargas indicaron que, "en cuanto a lo técnico, probada está su utilización en camiones y ómnibus con cortes superiores al 10%”.