La molinería le respondió a Feletti por la denuncia de acaparamiento de harina y planteó el "choque de visiones" en el Gobierno

¿Qué le había dicho Feletti a la molinería exactamente? Indicó que “los molineros, que dispararon la bolsa de harina de $1.300 a $1.900, diciendo que no había trigo, tenían acopiado en sus molinos 1.100.000 toneladas de trigo. Cuando las necesidades habituales son entre 600.000 y 700.000 toneladas”.

Y acusó: “Y sin embargo no entregaban trigo, elevaban el precio y estrangulaban el abastecimiento de harina”.

TRIGO UCRANIA RUSIA.jpg El precio del trigo se mantendría en alza más allá del posible final de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Cifarelli expuso que la bronca en la industria molinera se hizo sentir de inmediato. La Federación emitió rápidamente un comunicado a causa de que los empresarios “estaban muy molestos”.

“Yo estimo que en este momento nosotros tenemos cerca de 900.000 toneladas. Pero es trigo de los productores, no es trigo nuestro. El productor cosecha en diciembre, en enero y no todos hacen el “chorizo” (guardar la producción en silobolsas) y lo acopian, algunos lo mandan al molino “de toda la vida” y después a lo largo del año van fijando precios a través de un contrato de concesión. No se hace la venta en el momento”, explicó Cifarelli.

Es una práctica habitual en la dinámica entre el productor y la industria: el sector primario entrega el trigo, muchas veces sin costo en pos de que la molinería se haga de granos, para luego sí ir fijando el precio de la existencia.

“Pero la AFIP registra la tenencia, no la propiedad. Y ahí el error. Fue un yerro importante porque quedamos expuestos”, se lamentó el empresario.

dominguez feletti.jpg Julián Domínguez y Roberto Feletti: dos funcionarios, dos miradas diferentes sobre el campo.

“Guerra” contra la inflación: los mensajes bélicos del Gobierno

Días atrás el Presidente Alberto Fernández había anunciado el inicio de una “guerra” contra la inflación, que se tradujo en la elevación del 31% al 33% de los derechos de las retenciones a la harina y el aceite de soja. Incluso, Feletti le agradeció públicamente a Julián Domínguez por instrumentar la medida. Pero desde las alimenticias remarcaron la incomodidad que genera el tono con el cual el Gobierno presenta las medidas y apela a los señalamientos.

“En un momento tan delicado yo no creo que tenga que haber una caza de brujas buscando culpables. Acá lo que tenemos que buscar es concertación para soluciones, si no cambiamos el casette y no buscamos soluciones vamos a estar siempre embarrados con la camioneta arriba del camino. Vamos a ir pendularmente desde una banquina a la otra, dejemos de buscar culpables porque nadie, ningún empresario en su sano juicio, quiere hacerle daño el país. ¿Por qué está la obsesión de que alguien quiere destruir al país?”, se lamentó Cifarelli.

Entre los molineros explican que a diferencia del pan, en el cual la harina explica un 13% de los aumentos, en la molinería el trigo implica un 91% del precio de la harina, en un contexto de volatilidad de precios a causa de la guerra entre Rusia y Ucrania.

“¿Cómo hago yo para ocultar el peso de semejante materia prima en la fabricación de harina, si llegó a valer $40.000 la tonelada de trigo en algún momento?”, se preguntó.

Diego Cifarelli, Pte de la Federación Argentina de la Industria Molinera Diego Cifarelli apuntó sobre las diferencias en el Gobierno.

Producción y divisas vs. precios internos: ¿la “otra guerra” en el Gobierno?

En la última conferencia de prensa de Feletti, más allá del agradecimiento público a Julián Domínguez, el titular de Comercio Interior también apeló a la metáfora de “la gallina de los huevos de oro” con la cual Domínguez suele elogiar a los productores agropecuarios.

Pero lo hizo a su manera, y lo vinculó con la actividad del acopio: “Es cuestión de tener la gallina de los huevos de oro, pero que el oro se lo queden en el gallinero, ¿no? Quiero ser claro”. Se trata de una de las tantas diferencias públicas que dejan ver los funcionarios del Gobierno, empezando desde la propia Casa Rosada.

Por eso, Cifarelli aportó su mirada: se trata de un empresario de diálogo diario con el propio Roberto Feletti y los funcionarios de Agricultura, Ganadería y Pesca. “Me fui de Leones (allí se había dado la Fiesta Nacional del Trigo) la otra vez, convencido de que habíamos encontrado el agujero del mate. El ministro Domínguez dijo “vamos hacia 25 y por qué no 30 millones de toneladas”. “Entendieron el mensaje”, me dije. Pero bueno, tal vez otros en otros departamentos del Estado no están tan compenetrados ni conocer de cerca el tema, se complica el mensaje”, evaluó.

Feletti.jpeg Roberto Feletti pidió más retenciones a los granos, y cargó por el precio y el abastecimiento de la harina. (Foto: Comercio Interior)

“La ecuación es muy sencilla: a medida que vos amplíes tu frontera de producción el impacto en las necesidades del mercado interno será cada vez menor. Cuando teníamos 10 millones de toneladas producidas necesitábamos resguardar el 65%, un 6,5 millones de toneladas. Ahora tenés 22 millones y medio y necesitás resguardar menos del 30%. Y si tenés 30 millones de toneladas vas a necesitar el 15%. Esa es la cuenta que hay que hacer”, opinó.

Y reveló: “Debo hablar con Feletti cerca de 3 o 4 veces por día. Hablo con todos, y cada uno en el Gobierno mira una realidad distinta”.

“Agricultura quiere más cosechas, más campañas, más tecnología y precio internacional. Y por el otro lado Comercio quiere el aseguramiento de a precios económicos de cereales. Hay un choque de visiones porque uno persigue el ingreso de divisas y el otro necesita tener alimentos baratos. Y es muy difícil la compatibilización”, se lamentó y pidió: “Esperemos que el Gobierno baje esta situación de confrontación”.