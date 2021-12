"No es posible que un chico que vive en el Norte piense que pueda encontrar una mejor suerte en los suburbios de Córdoba, Buenos Aires, no es justo. Lo que encuentran allí es marginalidad y dificultades. Lo que necesitamos es poner en valor, en este caso, el Norte argentino, tienen mucho valor, riqueza no explotada", remarcó el Presidente.

"La misma Cordillera que ha convertido a Chile en ser el principal exportador de cobre, nosotros no lo tenemos. Eso es San Juan, La Rioja, Salta, Jujuy, Catamarca", exclamó Alberto Fernández en relación a lo que él considera que debe incluir al federalismo en Argentina.

En relación al impacto del coronavirus, el mandatario líder del Frente de Todos sostuvo: "Con la pandemia nos enfermamos, la pasamos mal, hemos visto morir gente querida. ¿Tanto para seguir haciendo las cosas igual? Volver a construir la injusticia no tiene sentido. Todos hacemos falta para dar ese paso y hacer una Argentina más justa, con más equilibrios, más equitativa, depende de nosotros".

Qué son las capitales alternas

El Presidente comenzó, al tomar la palabra en la ciudad de Monteros y luego de que hablara el jefe de Gabinete Juan Manzúr,

"Todos los días pienso que la ciudad capital no debería ser la ciudad de Buenos Aires", exclamó, en relación a la política de capitales alternas que impulsa.

Alberto Fernández: "Veo los carteles de 'necesito trabajo'"