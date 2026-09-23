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Jubilados
Octubre 2026

ANSES confirmó los nuevos montos para jubilados y familias: cuánto se cobra por cada asignación

El organismo actualizó los valores de las asignaciones familiares para trabajadores, monotributistas y titulares del sistema previsional. También fijó los montos por hijo con discapacidad, nacimiento, adopción y matrimonio, además de los límites de ingresos para acceder a las prestaciones.

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó una nueva actualización de las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares que comenzará a regir desde octubre de 2026. Las medidas fueron publicadas en el Boletín Oficial y contemplan también cambios en los límites de ingresos utilizados para determinar el acceso a distintas prestaciones.

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A través de la Resolución 284/2026, el organismo estableció un incremento del 1,66% para los valores del sistema previsional. El ajuste surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en el marco del esquema de movilidad mensual vigente.

Con la actualización, el haber mínimo garantizado será de $435.748,51, mientras que el haber máximo alcanzará los $2.932.174,85.

El monto de la jubilación mínima corresponde al haber previsional y no incluye eventuales bonos adicionales.

A su vez, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará en $348.598,81, equivalente al 80% de la jubilación mínima. En tanto, la Prestación Básica Universal (PBU) pasará a ser de $199.335,05.

Cuánto cobrarán los beneficiarios de AUH y Asignación por Embarazo

La actualización también alcanza a las asignaciones familiares. Mediante la Resolución 283/2026, ANSES dispuso un aumento del 1,66% en los montos, límites y rangos de ingresos, con las excepciones previstas por la normativa.

Los nuevos valores corresponden a las prestaciones que se perciban o cuyos hechos generadores se produzcan a partir de octubre.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo tendrán un valor general de $156.588. Por su parte, la asignación universal por hijo con discapacidad será de $509.863.

En la zona diferencial, que comprende a La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Patagones, los valores serán de $203.565 para la AUH y la Asignación por Embarazo, y de $662.822 para la asignación universal por hijo con discapacidad.

Se trata de los importes totales establecidos para estas prestaciones.

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Cuánto cobran los trabajadores por asignación familiar por hijo

Para los trabajadores registrados en relación de dependencia, el monto de la asignación familiar por hijo y de la asignación prenatal dependerá de los ingresos del grupo familiar.

Los valores generales establecidos para octubre son:

  • Hasta $1.212.301 de ingresos: $78.304.
  • Más de $1.212.301 y hasta $1.777.957: $52.821.
  • Más de $1.777.957 y hasta $2.052.708: $31.949.
  • Más de $2.052.708 y hasta $6.419.726: $16.487.

Los anexos de la resolución contemplan, además, importes diferenciales según la zona del país.

Para la asignación familiar por hijo con discapacidad, los valores generales serán de $254.943, $180.358 y $113.829, de acuerdo con el tramo de ingresos correspondiente. En este caso, la escala más alta comienza por encima de $1.777.957 y no establece un límite máximo de ingresos.

Cuáles son los nuevos topes de ingresos y los montos

La actualización también modificó los límites de ingresos que determinan el acceso a las prestaciones familiares.

El tope máximo de ingresos del grupo familiar quedó establecido en $6.419.726. Sin embargo, existe además un límite individual: si uno de los integrantes percibe ingresos superiores a $3.209.863, el grupo familiar queda excluido del cobro, aunque la suma total de sus ingresos no supere el máximo establecido.

También se actualizaron las asignaciones correspondientes a determinados acontecimientos familiares. Los nuevos valores son:

  • Nacimiento: $91.273.
  • Adopción: $545.685.
  • Matrimonio: $136.662.

Para los titulares del sistema previsional y veteranos de guerra alcanzados por el régimen, la asignación por cónyuge será de $19.002 como valor general y de $37.695 para la zona diferencial.

En el caso de los monotributistas, la asignación por hijo y prenatal será de $78.304 para la categoría A, $52.821 para la categoría B y $16.487 para las categorías C a G.

Para monotributistas con hijo con discapacidad, los valores serán de $254.943 para la categoría A, $180.358 para la categoría B y $113.829 para las categorías C a K.

Además de los montos de las prestaciones, ANSES actualizó las bases imponibles mínima y máxima utilizadas para calcular los aportes previsionales. Desde el período devengado de octubre, serán de $146.759,98 y $4.769.631,49, respectivamente.

La Resolución 284/2026 también estableció los índices para actualizar las remuneraciones que se utilizan en el cálculo de nuevas jubilaciones, tanto para quienes cesen en actividad desde el 30 de septiembre como para quienes continúen trabajando bajo el régimen de compatibilidad y soliciten su prestación desde el 1° de octubre.

En pocas palabras

  • ANSES actualizó: Aumentaron jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares un 1,66% desde octubre.
  • Nuevos montos: Jubilación mínima será de $435.748, AUH y Asignación por Embarazo $156.588.
  • Topes y Prestaciones: Se fijaron nuevos límites de ingresos familiares y montos para nacimiento, adopción y matrimonio.
Resumen generado por Thinkindot AI
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