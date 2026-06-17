ANSES confirmó un nuevo aumento para jubilados en julio: cuánto cobrarán y qué pasará en agosto

La actualización alcanzará a todos los jubilados y pensionados del sistema previsional nacional, así como también a otras prestaciones que se encuentran sujetas al mismo mecanismo de movilidad.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) tendrá un nuevo valor de $329.430,13. En tanto, las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez ascenderán a $288.251,36.

Estos montos no incluyen el bono extraordinario que habitualmente perciben los beneficiarios de menores ingresos y cuya continuidad para julio todavía debe ser definida oficialmente por el Gobierno nacional.

Cómo se calcula el aumento de las jubilaciones

Desde la implementación de la nueva fórmula de movilidad, los haberes previsionales se actualizan todos los meses tomando como referencia la inflación registrada dos meses antes.

Por esa razón, el incremento de julio se calculó utilizando el IPC de mayo, que fue del 2,1%.

El objetivo del mecanismo es acompañar la evolución de los precios y evitar que las jubilaciones pierdan poder de compra frente al avance de la inflación.

ANSES_jubilaciones ANSES actualiza jubilaciones en enero 2026 tras el dato de inflación

Agosto ya está en la mira de los jubilados

Aunque el aumento de julio ya está definido, la atención de millones de jubilados comienza a centrarse en la actualización prevista para agosto.

El porcentaje dependerá exclusivamente de la inflación de junio, dato que el Indec dará a conocer durante la segunda quincena de julio.

Una vez publicado el nuevo Índice de Precios al Consumidor, quedará automáticamente establecido el porcentaje de aumento que ANSES aplicará a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares durante agosto.

Qué se espera para el próximo incremento

Las proyecciones del mercado y de distintos analistas económicos apuntan a que la inflación continúe mostrando una tendencia descendente, tal como ocurrió en los últimos meses.

Si este escenario se confirma, el aumento de agosto sería moderado y se ubicaría en línea con la evolución de los precios registrada durante junio.

Sin embargo, el porcentaje definitivo recién se conocerá cuando el INDEC publique los datos oficiales, por lo que los beneficiarios deberán esperar algunas semanas más para conocer el nuevo ajuste.

Mientras tanto, el incremento de julio ya está garantizado y permitirá que jubilados, pensionados y titulares de otras prestaciones de ANSES perciban haberes actualizados desde el próximo mes.