El Gobierno confirmó el nuevo aumento de la AUH de ANSES en julio 2026

¿Cómo se liquidan las escalas de la Tarjeta Alimentar junto a la AUH?

ANSES confirmó que en la misma jornada bancaria se depositarán los fondos del programa Tarjeta Alimentar, subsidio nutricional que se asigna automáticamente a los hogares con hijos de hasta 14 años inclusive. Los montos de esta asistencia se dividen según la cantidad de menores registrados: las familias con un hijo cobran un escalón base, valor que se incrementa para quienes tienen dos o tres menores.

A este esquema de ayuda estatal se le unifica el Plus de los Mil Días (Complemento Leche) para las madres con niños de hasta 3 años de edad. Al operarse todas las transferencias de forma electrónica y directa, los titulares de la AUH disponen del dinero de libre disponibilidad para compras comerciales o extracciones de efectivo sin intermediaciones presenciales.

¿Cómo revisar las retenciones acumuladas en la web oficial?

Las madres y tutores pueden entrar a la plataforma Mi ANSES con la clave de seguridad social para verificar los desgloses de haberes de julio de 2026. El aplicativo detalla los saldos brutos, los extras alimentarios autorizados y permite constatar que los datos filiales del núcleo familiar se encuentren actualizados.

Fechas de cobro: días de pago de la AUH de ANSES en julio de 2026

El calendario de transferencias se coordinó de manera escalonada según la última cifra del Documento Nacional de Identidad del beneficiario: