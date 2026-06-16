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El Gobierno confirmó el nuevo aumento de la AUH de ANSES en julio 2026

Se oficializó el ajuste por movilidad mensual que modificará los montos de las asignaciones sociales. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará la suba del 2,1% e integrará de oficio las partidas de la Tarjeta Alimentar.

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El Gobierno confirmó el nuevo aumento de la AUH de ANSES en julio 2026

El Gobierno confirmó el nuevo aumento de la AUH de ANSES en julio 2026

El Ministerio de Economía formalizó la actualización de los programas de protección social que entrará en vigencia el próximo mes. Tras registrarse una desaceleración inflacionaria del 2,1% en mayo según el INDEC, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrán un reajuste directo en el valor de sus prestaciones habituales.

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El directorio del organismo analizará este martes el pedido presentado por el Gobierno. (Foto: archivo)

La medida que coordina el Estado busca preservar el valor real de la asistencia destinada a las familias sin empleo formal. Los depósitos de la AUH de ANSES en julio se transferirán de forma automatizada, combinando el haber base indexado con los subsidios alimentarios complementarios para simplificar el cobro en las terminales de red de todo el país.

¿Cuánto se cobra por la AUH de ANSES con el aumento de julio?

El Gobierno confirmó que el valor bruto de la Asignación Universal por Hijo se elevará a $148.003,59 por cada menor a cargo a raíz del incremento del 2,1%. De esta cifra total determinada por el índice de movilidad, el organismo previsional liquida mensualmente el 80% neto de forma directa, reteniendo el 20% restante hasta la entrega de las libretas de salud y educación.

Para la Asignación Universal por Embarazo (AUE), el monto nominal bruto se ubicará en los mismos $148.003,59 para el período. Las beneficiarias contarán con los recursos acreditados directamente en sus tarjetas de débito, sumándose los adicionales correspondientes según la composición del grupo familiar registrado en la base de datos oficial.

¿Cómo se liquidan las escalas de la Tarjeta Alimentar junto a la AUH?

ANSES confirmó que en la misma jornada bancaria se depositarán los fondos del programa Tarjeta Alimentar, subsidio nutricional que se asigna automáticamente a los hogares con hijos de hasta 14 años inclusive. Los montos de esta asistencia se dividen según la cantidad de menores registrados: las familias con un hijo cobran un escalón base, valor que se incrementa para quienes tienen dos o tres menores.

A este esquema de ayuda estatal se le unifica el Plus de los Mil Días (Complemento Leche) para las madres con niños de hasta 3 años de edad. Al operarse todas las transferencias de forma electrónica y directa, los titulares de la AUH disponen del dinero de libre disponibilidad para compras comerciales o extracciones de efectivo sin intermediaciones presenciales.

¿Cómo revisar las retenciones acumuladas en la web oficial?

Las madres y tutores pueden entrar a la plataforma Mi ANSES con la clave de seguridad social para verificar los desgloses de haberes de julio de 2026. El aplicativo detalla los saldos brutos, los extras alimentarios autorizados y permite constatar que los datos filiales del núcleo familiar se encuentren actualizados.

Fechas de cobro: días de pago de la AUH de ANSES en julio de 2026

El calendario de transferencias se coordinó de manera escalonada según la última cifra del Documento Nacional de Identidad del beneficiario:

  • DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 1: viernes 10 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 2: lunes 13 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 3: martes 14 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 5: jueves 16 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 6: viernes 17 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 7: lunes 20 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 8: martes 21 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio de 2026.

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