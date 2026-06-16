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El Gobierno confirmó el aumento para jubilados de ANSES en julio: en cuánto queda el haber mínimo

Se oficializó el porcentaje de actualización mensual que impactará en las jubilaciones de todo el país. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará la suba por movilidad y mantendrá el plus de emergencia para los haberes más bajos.

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El Gobierno confirmó el aumento para jubilados de ANSES en julio: en cuánto queda el haber mínimo

El Gobierno confirmó el aumento para jubilados de ANSES en julio: en cuánto queda el haber mínimo

El Ministerio de Economía ratificó el nuevo esquema de ingresos para el sector pasivo que se liquidará el mes que viene. Tras el dato oficial del INDEC, el Estado aplicará un incremento del 2,1% en todas las prestaciones del sistema. Esta medida busca acompañar la evolución de los precios del último período y se acreditará de manera directa en las cuentas bancarias de los beneficiarios.

Leé también El Gobierno confirmó el nuevo aumento de la AUH de ANSES en julio 2026
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La resolución detalla los montos definitivos que recibirán los adultos mayores según sus escalas de aportes. Los jubilados de ANSES en julio verán la actualización reflejada en sus recibos de sueldo sin necesidad de hacer trámites o validaciones presenciales en las oficinas de atención, permitiendo que el dinero quede disponible desde el día asignado por el DNI.

¿Cuánto van a cobrar los jubilados de la mínima en julio de 2026?

ANSES jubilados
El Gobierno confirmó el aumento para jubilados de ANSES en julio: en cuánto queda el haber mínimo

El Gobierno confirmó el aumento para jubilados de ANSES en julio: en cuánto queda el haber mínimo

El Gobierno confirmó que el haber básico de los jubilados de ANSES pasará a ser de $411.867,96 debido al ajuste por inflación. A esa cifra se le sumará de forma unificada el bono extraordinario de $70.000 que las autoridades económicas decidieron mantener para sostener los ingresos de los sectores más vulnerables del padrón previsional.

De esta manera, el piso unificado que garantiza el Estado para ningún beneficiario de la escala inferior quede por debajo de esa línea será de $481.867,96 de bolsillo. El extra monetario no remunerativo se deposita de oficio junto con los haberes regulares, facilitando el retiro total en las terminales electrónicas de los bancos.

¿A cuánto llega la jubilación máxima que paga la ANSES?

El decreto firmado por el Poder Ejecutivo establece que el reajuste del 2,1% por movilidad también alcanza a los haberes más altos del sistema contributivo nacional. Con esta actualización, el tope máximo de las jubilaciones ordinarias que administra el organismo previsional se elevará a un techo cercano a los $2.771.478,31 brutos.

Este grupo de altos ingresos no percibe el refuerzo de emergencia de los $70.000, pero sí mantiene el mismo porcentaje de indexación mensual sobre sus haberes base. Los desgloses de las retenciones correspondientes a la obra social PAMI se aplican de forma automatizada sobre estos nuevos montos que rigen para el próximo ciclo.

¿Cómo ver el recibo de sueldo digital desde el celular?

Los adultos mayores pueden ingresar a la plataforma virtual Mi ANSES con su número de CUIL y la clave de seguridad social para revisar la liquidación de julio de 2026 de manera anticipada. El aplicativo permite descargar el comprobante oficial para constatar que se hayan cargado correctamente todos los conceptos del mes.

Fechas de cobro: días de pago confirmados para la jubilación mínima en julio de 2026

El Gobierno distribuyó los turnos de las sucursales bancarias según el último número del Documento Nacional de Identidad de los titulares:

  • DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 1: viernes 10 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 2: lunes 13 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 3: martes 14 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 5: jueves 16 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 6: viernes 17 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 7: lunes 20 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 8: martes 21 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio de 2026.

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