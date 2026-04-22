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ANSES: el grupo que supera los $562.999 en mayo con AUH y Tarjeta Alimentar

El organismo previsional confirmó los valores de mayo y la combinación de beneficios genera montos más altos de lo esperado. Qué familias pueden cobrar más de $560.000 y cómo se compone ese ingreso.

ANSES: el grupo que supera los $562.999 en mayo con AUH y Tarjeta Alimentar

ANSES: el grupo que supera los $562.999 en mayo con AUH y Tarjeta Alimentar

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los nuevos montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para mayo de 2026, con un aumento del 3,38% en línea con la inflación. Este ajuste impacta directamente en los ingresos de millones de familias que dependen de estas asignaciones.

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En paralelo, la Tarjeta Alimentar mantiene los valores vigentes, sin modificaciones, por lo que el ingreso total se define a partir de la combinación de ambos beneficios. En algunos casos particulares, como familias con hijos y discapacidad, el monto total puede superar los $560.000 mensuales.

Cuánto se cobra por AUH en mayo 2026

Durante mayo, ANSES continúa aplicando la retención del 20% sobre la AUH, por lo que el monto que se cobra mensualmente corresponde al valor neto. El porcentaje retenido se acumula y se paga una vez presentada la Libreta AUH.

Con el aumento aplicado, los valores quedan de la siguiente manera:

  • 1 hijo: $113.028,24
  • 2 hijos: $226.056,48
  • 3 hijos: $339.084,72
  • 4 hijos: $452.112,96
  • 5 hijos: $565.141,20

En el caso de hijos con discapacidad, el monto es más alto. El valor bruto asciende a $460.044,10, mientras que el pago mensual con la retención aplicada es de $368.035,28.

El caso que supera los $562.999: cómo se compone el ingreso

Uno de los ejemplos más representativos es el de una familia con dos hijos, donde uno tiene discapacidad. En ese escenario, el ingreso mensual se compone de la siguiente manera:

  • Hijo con discapacidad (neto): $368.035,28
  • Segundo hijo: $113.028,24
  • Tarjeta Alimentar (2 hijos): $81.936

Al sumar estos montos, el total alcanza los $562.999,52 en mayo. Este ingreso incluye tanto la AUH como la Tarjeta Alimentar, que se acredita de manera automática en la misma cuenta.

Este beneficio alimentario está destinado a garantizar el acceso a productos básicos y no presenta cambios en sus valores desde 2024, por lo que sigue siendo un complemento clave dentro del ingreso familiar.

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Cuándo se cobra la AUH en mayo 2026

El calendario de pagos de ANSES para la AUH comienza en la segunda semana del mes y se organiza según la terminación del DNI. El cronograma arranca con los documentos finalizados en 0 y avanza de manera progresiva hasta el 9.

Para conocer la fecha exacta de cobro, el lugar de pago y el detalle de la liquidación, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Con este nuevo esquema de montos, ANSES mantiene la actualización mensual de las asignaciones, mientras la Tarjeta Alimentar continúa funcionando como un refuerzo esencial para sostener el acceso a la alimentación en los sectores más vulnerables.

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