ANSES: el grupo que supera los $562.999 en mayo con AUH y Tarjeta Alimentar

1 hijo: $113.028,24

$113.028,24 2 hijos: $226.056,48

$226.056,48 3 hijos: $339.084,72

$339.084,72 4 hijos: $452.112,96

$452.112,96 5 hijos: $565.141,20

En el caso de hijos con discapacidad, el monto es más alto. El valor bruto asciende a $460.044,10, mientras que el pago mensual con la retención aplicada es de $368.035,28.

El caso que supera los $562.999: cómo se compone el ingreso

Uno de los ejemplos más representativos es el de una familia con dos hijos, donde uno tiene discapacidad. En ese escenario, el ingreso mensual se compone de la siguiente manera:

Hijo con discapacidad (neto): $368.035,28

$368.035,28 Segundo hijo: $113.028,24

$113.028,24 Tarjeta Alimentar (2 hijos): $81.936

Al sumar estos montos, el total alcanza los $562.999,52 en mayo. Este ingreso incluye tanto la AUH como la Tarjeta Alimentar, que se acredita de manera automática en la misma cuenta.

Este beneficio alimentario está destinado a garantizar el acceso a productos básicos y no presenta cambios en sus valores desde 2024, por lo que sigue siendo un complemento clave dentro del ingreso familiar.

AUH y Tarjeta Alimentar: el bono de $150.000 que ANSES paga en noviembre y pocos saben cómo activa AUH de ANSES: confirman el cronograma de cobro y qué pasa con la TARJETA ALIMENTAR

Cuándo se cobra la AUH en mayo 2026

El calendario de pagos de ANSES para la AUH comienza en la segunda semana del mes y se organiza según la terminación del DNI. El cronograma arranca con los documentos finalizados en 0 y avanza de manera progresiva hasta el 9.

Para conocer la fecha exacta de cobro, el lugar de pago y el detalle de la liquidación, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Con este nuevo esquema de montos, ANSES mantiene la actualización mensual de las asignaciones, mientras la Tarjeta Alimentar continúa funcionando como un refuerzo esencial para sostener el acceso a la alimentación en los sectores más vulnerables.