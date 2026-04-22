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AUH ANSES: cómo saber si te suspenden el pago en mayo y qué hacer urgente

Los titulares de la AUH deberán cumplir con requisitos clave para seguir cobrando en mayo. Qué situaciones pueden generar la suspensión del beneficio y cómo regularizarlo a tiempo.

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En caso de no respetar estas obligaciones, el pago puede ser retenido o directamente dado de baja, algo que suele generar preocupación cuando impacta en el ingreso mensual. Por eso, desde ANSES recomiendan revisar periódicamente la situación personal en el sistema y anticiparse a cualquier inconveniente administrativo.

Uno de los principales motivos de suspensión tiene que ver con un cambio en la situación laboral del titular. Si la persona consigue un empleo en relación de dependencia, se inscribe como monotributista común o supera el tope de ingresos permitido, deja de corresponder la AUH. En esos casos, el beneficiario pasa al sistema de Asignaciones Familiares (SUAF) o directamente pierde el cobro.

Libreta AUH: cómo hacer para cobrar el 20% retenido

Otro punto clave es la presentación de la Libreta AUH, un trámite obligatorio que certifica la escolaridad, los controles de salud y el calendario de vacunación de los menores. Si no se presenta en tiempo y forma, ANSES puede suspender el beneficio hasta que se regularice la situación.

También hay que tener en cuenta que la AUH se paga hasta los 18 años del hijo, salvo en situaciones de discapacidad con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente. Además, tener datos personales o del grupo familiar desactualizados puede generar bloqueos en la liquidación, al igual que inconsistencias en la información cargada.

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Viajes y plazos: cómo hacer para no perder la AUH

Otro factor que puede afectar el cobro es salir del país por más de 90 días, ya que ANSES puede suspender el beneficio hasta que se acredite nuevamente la residencia en Argentina.

En muchos casos, la AUH puede recuperarse si el problema es administrativo. Por ejemplo, cuando no se presentó la Libreta o hay datos incompletos, al subir la documentación faltante o actualizar la información en Mi ANSES, el beneficio suele restablecerse. Sin embargo, cuando la baja se debe a un cambio estructural, como un empleo formal o el cumplimiento de la mayoría de edad del hijo, la asignación no se reactiva.

Para recuperar el beneficio, el primer paso es ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social y revisar el estado en la sección “Hijos – Mis Asignaciones”. Allí se puede detectar el motivo de la suspensión y avanzar con la regularización, ya sea cargando la Libreta, corrigiendo datos o presentando documentación respaldatoria. En caso de que el sistema no actualice la situación, se puede iniciar un reclamo o solicitar un turno presencial.

Con estos controles al día, los titulares pueden evitar interrupciones en el cobro y asegurarse de seguir percibiendo una ayuda económica que resulta clave para la organización familiar.

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