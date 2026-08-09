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Laura Ubfal volvió a Gran Hermano y protagonizó un tenso momento: qué le dijo Del Moro y cómo reaccionó Trezeguet

Laura Ubfal volvió al panel de Gran Hermano y protagonizó un tenso ida y vuelta con Gastón Trezeguet tras analizar la cena de nominados.

9 ago 2026, 23:58
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laura ubfal
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Este domingo, en Gran Hermano Generación Dorada(Telefe), Laura Ubfal volvió a ocupar su lugar en el panel después de sus dichos sobre una posible renuncia. Su regreso estuvo marcado por el análisis de la cena de nominados y por un inesperado cruce con Gastón Trezeguet.

La vuelta de la periodista fue recibida con entusiasmo por Santiago del Moro, quien no dudó en dedicarle unas cálidas palabras apenas apareció en pantalla. "Laurita, buenas noches. Un aplauso, chicos. Te amo, Laura", le dijo el conductor en medio del debate.

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"Gracias, mi amor, yo también", respondió Ubfal, dejando en claro que, pese a todo lo ocurrido en los últimos días, regresaba al programa con la misma energía de siempre.

Ya instalada en el análisis de la gala, Laura se refirió a la particular votación que se dio durante la cena de nominados. La periodista destacó que, puertas adentro de la casa, la definición estuvo mucho más pareja de lo que podría imaginarse desde afuera. "Estaba viendo la cena de nominados y todo lo que pasó y bueno son diez en la casa y fíjate que fueron 5 a 5. Cinco dijeron que quieren que se vaya Sol, cinco dijeron que se vaya Hansesn. O sea que en la casa cabeza a cabeza, afuera sabemos que no. Pero la verdad es que no me pareció ningún argumento inteligente", analizó.

Sin embargo, el clima volvió a tensarse unos minutos después. Mientras debatían distintas situaciones del juego, Gastón Trezeguet pidió la palabra y lanzó: "Y también si tengo diez segunditos me gustaría decir que todo lo que pienso y como esto de Pincoya lo digo porque realmente nadie me baja línea. Lo digo porque Laurita anduvo diciendo que nos bajan línea y que todos opinamos lo mismo por eso. A veces hay que aceptar cuando los jugadores que a uno le gustan van perdiendo en lugar de tirar mierda por todos lados". La respuesta de Ubfal no tardó en llegar y fue tan directa como breve: "Yo acepto todo, querido, no tiro mierda".

Pero la discusión no terminó ahí. Eliana Guercio también se metió en el intercambio y cuestionó la mirada de la periodista sobre las votaciones y los participantes que llegan a la placa. "Ahora las votaciones son increíbles si le gusta a ella el participante. En las tres anteriores le gustó, en esta no le gusta...", disparó Guercio.

Ante el ida y vuelta que comenzaba a crecer en el estudio, Del Moro intervino para intentar poner paños fríos y recordar cuál es, en definitiva, el centro de la competencia: los jugadores que están dentro de la casa. "El juego está dentro de la casa", sentenció el conductor.

Qué dijo Laura Ubfal sobre Marisa Brel

Laura Ubfal quedó en el centro de una fuerte polémica tras su ausencia en el debate de Gran Hermano (Telefe). En medio de rumores sobre una supuesta suspensión y de un enfrentamiento con Marisa Brel -quien ocupó su lugar en el programa y celebró públicamente haber sido convocada para reemplazarla, además de lanzar críticas hacia ella-, la periodista decidió salir a aclarar la situación.

En diálogo con Bondi Live, Ubfal fue contundente respecto de su continuidad en el ciclo: "No me suspendieron, no me echaron. El domingo voy a estar en el programa", aseguró, despejando cualquier especulación sobre su futuro en el panel.

Consultada sobre la llegada de Brel como reemplazo, la periodista evitó profundizar en la histórica rivalidad que mantienen desde hace años, aunque dejó una frase con evidente ironía: "No voy a decir que me puso feliz que llamaran a Brel, pero si ellos consideraron que era la persona que tenían que llamar, ya está".

La definición más filosa llegó al cierre de su descargo, cuando lanzó una frase cargada de sarcasmo hacia su colega: "Se llevó las migajas chicos, ya fue. Que se vaya de viaje y que sea feliz", concluyó Ubfal, dejando en claro que el conflicto entre ambas sigue más vigente que nunca.

     

 

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