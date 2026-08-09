Charlotte Caniggia y Solange Abraham volvieron a enfrentarse en Gran Hermano y terminaron a los gritos

La respuesta de Charlotte fue contundente y convirtió el intercambio en un verdadero duelo de acusaciones. “¿Puedo hablar? Si yo soy la mala, por qué no tengo a nadie en contra de la casa. Todos te odian a vos. La mala y conchuda sos vos. Punto. Y ojalá que la gente te saque por forra. Y por ser mala persona. Y la mala sos vos. Me querés ensuciar, sucia. Sos vos la sucia”, dijo Charlotte.

Mientras el griterío crecía y la discusión parecía no tener fin, Santiago del Moro intervino para llevar la conversación hacia otro de los momentos que marcaron la estadía de Charlotte en el reality.

El conductor le hizo una pregunta vinculada a la salida de Cola y a la estrategia que adoptó el resto de la casa: “Te quería hacer una pregunta el otro día: cuando sentías que la casa iba detrás de Cola para pegarte a vos también, cómo te hiciste fuerte para quedarte en una casa que te sacaban a tu amigo para sacarte a vos”. “Y siento que ellas como que me quieren ensuciar todas. No van a poder conmigo. Me voy a quedar hasta que la gente me saque. Tengo mucho aguante. La gente me conoce cómo soy. Hago mucho reality”, respondió Charlotte. “Qué humilde”, lanzó irónica Sol.

Con acusaciones cruzadas, gritos y ninguna de las dos dispuesta a dar el brazo a torcer, Charlotte y Solange volvieron a demostrar que la convivencia en Gran Hermano está lejos de ser tranquila. Y, por lo visto, este enfrentamiento todavía tiene varios capítulos por delante.

Qué actitudes criticó Alex Caniggia de Sol Abraham en Gran Hermano

En una temporada de Gran Hermano (Telefe) marcada por las polémicas y las divisiones entre los seguidores, Solange Abraham se transformó en una de las participantes más discutidas. Su presencia genera posturas extremas: mientras algunos celebran su juego, otros la rechazan abiertamente. En ese segundo grupo se posicionó Alex Caniggia, quien lanzó una campaña pública en su contra.

El hermano de Charlotte Caniggia, que también forma parte del reality, sorprendió al meterse de lleno en el enfrentamiento que tenía a Solange contra Campanita en el versus semanal. Desde sus redes sociales, el mediático utilizó su alcance para pedir apoyo a la rival de Abraham y dejó fuertes críticas hacia la jugadora.

En su cuenta de Instagram, donde reúne casi tres millones de seguidores, Alex compartió un video en el que cuestionó con dureza algunas actitudes de Sol dentro de la casa. Primero recordó el cruce que la participante tuvo con Manuel Ibero tras la muerte de su mascota, Ámbar, y la señaló por ese episodio.

"Te reíste de una persona a la que se le murió el perro... ya te va a venir el karma", lanzó el mediático, sin nombrarla directamente pero dejando claro que sus palabras estaban dirigidas a Solange Abraham. Luego, pidió a sus seguidores que apoyaran a quienes, según él, se destacan por mérito propio: “Si apoyás a la gente que se gana algo por mérito propio, si no sos mala persona ni pisás cabezas para hacerte más famosa, sabés a quién votar: Sol al 9009”, expresó en el video.

Sin bajar el tono, Alex calificó a la participante con duros términos y la definió como una “pichi, cuatro de copas, infumable”. Además, generó polémica al insinuar que Solange tendría una ventaja dentro del juego por una supuesta relación cercana con un productor.

La campaña del mediático tuvo gran repercusión en redes: el video superó los 48 mil likes, recibió más de 5.400 comentarios y fue compartido cerca de 1.500 veces. Sin embargo, pese al impacto, el resultado no fue el que esperaba Alex Caniggia.