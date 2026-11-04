Nuevas Asignaciones de Pago Único de ANSES: confirman montos de hasta $556.217 y cómo cobrarlos

Los límites de ingresos vigentes para noviembre son los siguientes:

Tope de Ingreso del Grupo Familiar (IGF): $6.543.628 en total.

Tope de ingreso individual: $3.271.814 por integrante.

Antigüedad laboral requerida: 6 meses de aportes continuos para trabajadores en relación de dependencia.

Plazo máximo de solicitud: hasta 2 años posteriores al nacimiento, matrimonio o dictamen de adopción.

¿Cuándo y cómo se cobran las Asignaciones de Pago Único en noviembre?

A diferencia de las jubilaciones o la AUH, las APU no se rigen por la terminación del DNI, sino por dos ventanas de acreditación masiva que extienden el cobro hasta diciembre.

El esquema de liquidación dispuesto por el organismo previsional se divide en dos tramos:

Primera quincena: desde el miércoles 11 de noviembre hasta el jueves 10 de diciembre .

Segunda quincena: desde el miércoles 25 de noviembre hasta el jueves 10 de diciembre.

¿Cómo tramitar la Asignación de Pago Único mediante la web de ANSES?

La gestión puede realizarse de forma 100% digital o presencial en las dependencias del organismo previsional previa solicitud de turno.

Pasos para completar la solicitud del beneficio: