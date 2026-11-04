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Nuevas Asignaciones de Pago Único de ANSES: confirman montos de hasta $556.217 y cómo cobrarlos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un incremento del 1,93% en las Asignaciones de Pago Único (APU) para noviembre.

Nuevas Asignaciones de Pago Único de ANSES: confirman montos de hasta $556.217 y cómo cobrarlos

Nuevas Asignaciones de Pago Único de ANSES: confirman montos de hasta $556.217 y cómo cobrarlos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó, a través de la Resolución 303/2026, una actualización del 1,93% en los montos de las Asignaciones de Pago Único (APU) para noviembre. Con este reajuste basado en la inflación de septiembre, las prestaciones extraordinarias por nacimiento, matrimonio y adopción alcanzan cobros de hasta $556.217 por única vez.

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¿Cuánto paga la ANSES por nacimiento, matrimonio y adopción en noviembre?

El incremento porcentual por movilidad se aplica de forma directa sobre las tres líneas de las Asignaciones de Pago Único. Al ser beneficios de cobro extraordinario, no se incorporan a la liquidación mensual habitual y se acreditan tras la validación de la documentación presentada.

Los montos oficiales fijados para noviembre quedan desglosados de la siguiente forma:

  • Asignación por Adopción: $556.217 (se liquida por cada menor adoptado tras la sentencia judicial).

  • Asignación por Matrimonio: $139.300 (puede ser solicitada por ambos cónyuges, cobrando $278.600 en conjunto si ambos cumplen los requisitos).

  • Asignación por Nacimiento: $93.035 (se otorga por cada hijo nacido).

¿Cuáles son los topes de ingresos familiares exigidos para cobrar el beneficio?

Para mantener la elegibilidad, la ANSES actualizó los límites del Ingreso del Grupo Familiar (IGF) y el techo individual de los solicitantes. Superar cualquiera de estos márgenes excluye de forma automática el cobro de la asignación.

Los límites de ingresos vigentes para noviembre son los siguientes:

  • Tope de Ingreso del Grupo Familiar (IGF): $6.543.628 en total.

  • Tope de ingreso individual: $3.271.814 por integrante.

  • Antigüedad laboral requerida: 6 meses de aportes continuos para trabajadores en relación de dependencia.

  • Plazo máximo de solicitud: hasta 2 años posteriores al nacimiento, matrimonio o dictamen de adopción.

¿Cuándo y cómo se cobran las Asignaciones de Pago Único en noviembre?

A diferencia de las jubilaciones o la AUH, las APU no se rigen por la terminación del DNI, sino por dos ventanas de acreditación masiva que extienden el cobro hasta diciembre.

El esquema de liquidación dispuesto por el organismo previsional se divide en dos tramos:

  • Primera quincena: desde el miércoles 11 de noviembre hasta el jueves 10 de diciembre.

  • Segunda quincena: desde el miércoles 25 de noviembre hasta el jueves 10 de diciembre.

¿Cómo tramitar la Asignación de Pago Único mediante la web de ANSES?

La gestión puede realizarse de forma 100% digital o presencial en las dependencias del organismo previsional previa solicitud de turno.

Pasos para completar la solicitud del beneficio:

  • Acreditar datos: verificar que la información personal y los vínculos familiares estén al día en la plataforma mi ANSES.

  • Iniciar trámite virtual: ingresar a la opción de Atención Virtual con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Adjuntar documentación: cargar el DNI del titular, de los menores o cónyuge, y las actas de nacimiento, matrimonio o sentencia firme de adopción.

En pocas palabras

  • ANSES actualizó: Los montos de las Asignaciones de Pago Único (APU) aumentaron un 1,93% para noviembre.
  • Nuevos montos: Las prestaciones por nacimiento, matrimonio y adopción alcanzan hasta $556.217.
  • Requisitos actualizados: Se establecieron nuevos topes de ingresos familiares e individuales para acceder a los beneficios.
Resumen generado por Thinkindot AI
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