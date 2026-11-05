Paraguay: piden el juicio político del presidente Santiago Peña por el escándalo bancario

El pedido de juicio político a Peña y su vice, ya está en el Congreso. (Foto: Gentileza ABC Color)

Cómo están las bancas y cuántos votos necesita la oposición

El presidente Peña tiene algo clave a su favor. Aunque parte del Partido Colorado, que domina ampliamente el poder en el Paraguay, el mandatario tiene el bloque más numeroso pese a que están dividido. Entonces, la principal dificultad para la oposición está en los números de la Cámara de Diputados. El bloque opositor y los colorados disidentes reúnen alrededor de 35 legisladores, mientras que el oficialismo colorado conserva una mayoría de aproximadamente 43 representantes.

Para habilitar la sesión se necesitan al menos 41 diputados presentes. Una simple cuenta le permite respirar tranquilo al mandatario, aunque la crisis sigue una escalada no solo política sino social.

El Senado, el segundo obstáculo para Peña

Pero, si la acusación supera Diputados, la definición quedará en manos del Senado, integrado por 45 legisladores. Allí el Partido Colorado (ANR) tiene 26 bancas, el PLRA cuenta con 10 y las restantes nueve están distribuidas entre otras fuerzas políticas.

Para declarar culpable y destituir al presidente se necesitan 30 votos, dos tercios del total de la Cámara alta. Por lo tanto, incluso si la oposición consiguiera aprobar el juicio en Diputados, necesitaría sumar al menos cuatro senadores que no pertenezcan a la ANR, suponiendo que el bloque colorado vote unido.

Mientras tanto, queda el otro brazo de toda crisis y quizá la más preocupante: la social. Los números en el Congreso pueden blindar a Peña, pero las quejas en la calle son otra cosa.

En Paraguay hablan de un corralito por la crisis de Ueno Bank, una de las principales entidades financieras del país, que quedó intervenida por el Banco Central paraguayo y dejó a casi tres millones de clientes sin acceso inmediato a sus cuentas y ahorros.

Pero hay una diferencia importante: no se trata de un corralito generalizado en todo el sistema bancario paraguayo, como ocurrió en la Argentina en diciembre de 2001. Por ahora, el problema está concentrado en Ueno Bank y quienes eran sus clientes.

Cómo es el procedimiento del juicio político en Paraguay

Para Peña comienza un periódo en que - aún sabiendo que tiene una fuerza legislativa que lo "blinda" - deberá defenderse o escuchar acusaciones de todo tipo. El proceso en Paraguay es así.

El juicio político en Paraguay está establecido en el artículo 225 de la Constitución Nacional y es el mecanismo parlamentario para destituir al presidente, vicepresidente y otras altas autoridades por tres motivos: mal desempeño de sus funciones, delitos cometidos durante el ejercicio del cargo o delitos comunes.

El procedimiento tiene dos etapas y requiere mayorías especiales en ambas cámaras del Congreso.

1. La acusación en Diputados

El proceso comienza en la Cámara de Diputados, donde se presenta un documento denominado libelo acusatorio. Allí se detallan los cargos, los hechos denunciados y los fundamentos de la acusación.

Para aprobarlo se necesitan dos tercios de los diputados presentes. La Cámara tiene 80 integrantes y requiere un mínimo de 41 para sesionar. Si están todos presentes, hacen falta 53 votos afirmativos.

Si se aprueba, Diputados designa una comisión de legisladores que actuará como acusadora ante el Senado.

2. El juzgamiento en el Senado

La Cámara Alta recibe la acusación y se convierte en tribunal político. El presidente o funcionario acusado debe ser notificado y tiene derecho a defenderse, presentar pruebas y responder a los cargos.

Se realiza un juicio público en el que los diputados acusadores presentan sus argumentos y la defensa expone sus descargos.

3. La votación y la destitución

Para declarar culpable al acusado se necesitan 30 votos sobre los 45 senadores, es decir, dos tercios del total de la Cámara.

Si alcanza esa mayoría, queda destituido inmediatamente. Si se trata de presuntos delitos, los antecedentes pasan a la Justicia ordinaria, que puede iniciar una investigación penal independiente. Pero eso, hoy, no puede pasar porque aunque parte del Partido Colorado esté dividido, Peña mantiene el bloque más numeroso. No corre riesgos por el momento.

Clientes del Ueno Bank, protestan por la crisis que afecta hasta al gobierno paraguayo. (Foto: Gentileza ABC color)

La oposición va contra el presidente Peña

La oposición paraguaya reclama la destitución del presidente Santiago Peña y del vicepresidente Pedro Alliana mediante un juicio político. El argumento central es que el mandatario perdió la confianza pública y debe abandonar el poder para recuperar el equilibrio institucional.

"Ya no se trata de dinero, se trata de confianza", dice la oposición y cuestionó que Peña haya mantenido vínculos accionarios con el grupo empresarial propietario de la entidad hasta abril de 2025.

La oposición lo acusa de:

conflicto de intereses y utilización del Estado en beneficio privado

manipulación regulatoria y direccionamiento de fondos jubilatorios del Instituto de Previsión Social (IPS)

presunto incumplimiento de los límites legales para otorgar créditos a empresas vinculadas al banco

beneficios patrimoniales indebidos

indicios de enriquecimiento ilícito

Mientras tanto, la preocupación social es que el "corralito" que se aplicó a usuarios del Ueno Bank, para "controlar la situación financiera", no se extienda a otros bancos. Eso, puede ser peor que la discusión por el juicio político.