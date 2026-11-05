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Novedades de ANSES para jubilados: aumentan los haberes, se paga el bono y cambia el calendario

La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó el incremento previsional para el penúltimo mes del año y la continuidad del refuerzo económico para los haberes mínimos, modificando el esquema de pagos para todos los beneficiarios del sistema previsional.

Las novedades de ANSES para jubilados este mes: aumentan los haberes

Las novedades de ANSES para jubilados este mes: aumentan los haberes, se paga el bono y cambia el calendario

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en noviembre un aumento del 1,93% en los haberes previsionales, elevando la jubilación mínima bruta a $444.158,46 que, sumada al bono de $70.000, alcanza un ingreso total de bolsillo de $514.158,46. De este modo, el Gobierno nacional ratificó el esquema de movilidad mensual ajustado por inflación junto a la liquidación del refuerzo extraordinario sin necesidad de realizar trámites adicionales.

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¿De cuánto es el aumento de ANSES para jubilados en noviembre?

La actualización mensual de los haberes se calcula en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre publicado por el INDEC, lo que representó una suba porcentual del 1,93%. Este reajuste incrementa el haber mínimo bruto, que pasa de $435.748,51 a $444.158,46 (un alza neta de $8.409,95), mientras que fija el haber máximo en $2.988.765,82.

El ajuste automático impacta en todas las prestaciones previsionales del SIPA, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC):

  • Jubilación mínima (sin bono): $444.158,46

  • Bono de refuerzo extraordinario: $70.000 (monto tope)

  • Total consolidado de la mínima: $514.158,46

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $355.326,77 haber básico | $425.326,77 con bono

  • Pensiones No Contributivas (PNC por invalidez o vejez): $310.910,92 haber básico | $380.910,92 con bono

  • PNC para madres de 7 hijos: $444.158,46 haber básico | $514.158,46 con bono

¿Quiénes cobran el bono de $70.000 de ANSES este mes?

El refuerzo económico extraordinario de hasta $70.000 se mantiene focalizado en los jubilados y pensionados de menores ingresos para mitigar el impacto inflacionario. El beneficio se liquida de forma automática junto con el haber habitual y se distribuye bajo dos modalidades:

  • Cobro completo ($70.000): titulares de la jubilación mínima, PUAM, PNC por invalidez/vejez y madres de 7 hijos.

  • Cobro proporcional: beneficiarios que perciben un haber bruto superior a los $444.158,46 pero inferior al techo garantizado de $514.158,46. En estos casos, se otorga la diferencia exacta (por ejemplo, un haber de $480.000 cobra un extra de $34.158,46).

  • Sin bono: quienes ya perciben ingresos iguales o superiores a $514.158,46 netos no acceden al suplemento.

¿Cómo es el nuevo calendario de pagos de ANSES en noviembre?

El cronograma de acreditación comenzará el miércoles 11 de noviembre y contempla una diferenciación en las fechas de cobro según el nivel de ingresos de cada titular y la finalización del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo:

  • DNI terminado en 0: 11 de noviembre

  • DNI terminado en 1: 12 de noviembre

  • DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre

  • DNI terminado en 5: 16 de noviembre

  • DNI terminado en 6: 17 de noviembre

  • DNI terminado en 7: 18 de noviembre

  • DNI terminado en 8: 19 de noviembre

  • DNI terminado en 9: 20 de noviembre

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo:

  • DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre

  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre

¿Cómo consultar la fecha de cobro y el recibo de sueldo en Mi ANSES?

Los titulares de haberes previsionales pueden verificar la liquidación de sus haberes, el bono asignado y los descuentos aplicados por la obra social PAMI directamente desde la plataforma oficial del organismo.

  • Ingresar a la plataforma Mi ANSES o a la aplicación móvil con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Acceder a la solapa Cobros para conocer el lugar y fecha exacta de depósito asignada por DNI.

  • Navegar al apartado Jubilaciones y Pensiones y seleccionar Consultar Recibo de Haberes para ver el desglose completo del haber bruto, bono y monto neto final.

En pocas palabras

  • ANSES oficializó el aumento previsional de noviembre y la continuidad del bono de $70.000.
  • El haber mínimo con bono alcanza los $514.158,46, con aumentos automáticos por inflación.
  • Se detallan los calendarios de pago por DNI y los pasos para consultar en Mi ANSES.
Resumen generado por Thinkindot AI
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