Novedades de ANSES para jubilados: aumentan los haberes, se paga el bono y cambia el calendario

Cobro completo ($70.000): titulares de la jubilación mínima, PUAM, PNC por invalidez/vejez y madres de 7 hijos.

Cobro proporcional: beneficiarios que perciben un haber bruto superior a los $444.158,46 pero inferior al techo garantizado de $514.158,46. En estos casos, se otorga la diferencia exacta (por ejemplo, un haber de $480.000 cobra un extra de $34.158,46).

Sin bono: quienes ya perciben ingresos iguales o superiores a $514.158,46 netos no acceden al suplemento.

¿Cómo es el nuevo calendario de pagos de ANSES en noviembre?

El cronograma de acreditación comenzará el miércoles 11 de noviembre y contempla una diferenciación en las fechas de cobro según el nivel de ingresos de cada titular y la finalización del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo:

DNI terminado en 0: 11 de noviembre

DNI terminado en 1: 12 de noviembre

DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre

DNI terminado en 5: 16 de noviembre

DNI terminado en 6: 17 de noviembre

DNI terminado en 7: 18 de noviembre

DNI terminado en 8: 19 de noviembre

DNI terminado en 9: 20 de noviembre

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre

¿Cómo consultar la fecha de cobro y el recibo de sueldo en Mi ANSES?

Los titulares de haberes previsionales pueden verificar la liquidación de sus haberes, el bono asignado y los descuentos aplicados por la obra social PAMI directamente desde la plataforma oficial del organismo.