Jubilación máxima de ANSES en noviembre: confirman los nuevos topes y las escalas completas

Jubilación mínima: $444.158,46 (haber base) + $70.000 (bono) = $514.158,46 netos en mano .

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $355.326,77 (haber base del 80%) + $70.000 (bono) = $425.326,77 totales en mano .

Pensiones No Contributivas (PNC por Invalidez y Vejez): $310.910,92 (haber base del 70%) + $70.000 (bono) = $380.910,92 en mano .

Pensión para Madre de 7 Hijos: $444.158,46 (haber base equivalente al mínimo) + $70.000 (bono) = $514.158,46 consolidados en mano.

Para aquellos jubilados que perciben un ingreso básico superior a la mínima ($444.158,46), pero que no alcanzan el techo de $514.158,46, la ANSES liquida un bono proporcional de monto variable hasta cubrir la diferencia exacta para llegar a ese piso.

¿Cómo quedan la PBU y las bases imponibles previsionales en noviembre?

En concordancia con el esquema dispuesto por el Decreto 274/2024, la actualización porcentual ajusta todos los parámetros tributarios y de cálculo del régimen previsional. La Prestación Básica Universal (PBU) se ubica en $203.182,22, operando como el componente fijo sobre el cual se determinan los haberes del sistema ordinario.

Asimismo, los topes legales para el cálculo de los aportes y contribuciones de los trabajadores registrados en actividad sufren la correspondiente adecuación:

Base imponible mínima laboral: $149.592,45

Base imponible máxima laboral: $4.861.685,38

¿Cuál es el calendario de cobro confirmado para la jubilación mínima en noviembre?

La acreditación de los haberes que no superan el monto de la jubilación mínima se realiza directamente en la cuenta bancaria de cada beneficiario según la terminación de su DNI: