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Jubilación máxima de ANSES en noviembre: confirman los nuevos topes y las escalas completas

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el esquema de aumentos del 1,93% para noviembre. De esta manera, la jubilación máxima asciende a $2.988.765,82, mientras que el haber mínimo queda en $444.158,46 y garantiza un piso total de $514.158,46 de bolsillo tras la liquidación del bono extraordinario de $70.000.

Jubilación máxima de ANSES en noviembre: confirman los nuevos topes del sistema y las escalas completas de cobro

Jubilación máxima de ANSES en noviembre: confirman los nuevos topes del sistema y las escalas completas de cobro

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó, mediante la Resolución 304/2026, el aumento del 1,93% en las prestaciones previsionales para noviembre. De esta manera, el haber mínimo de jubilación se ubica en $444.158,46 y la máxima alcanza los $2.988.765,82, mientras que con el pago del bono extraordinario de $70.000 el piso garantizado de bolsillo para los jubilados llega a los $514.158,46.

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¿De cuánto son la jubilación mínima y la máxima de ANSES en noviembre?

El Poder Ejecutivo formalizó los valores de referencia del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) correspondientes a la liquidación de noviembre, calculados sobre la base de la fórmula de movilidad mensual vinculada al último dato de inflación del INDEC.

Las cifras brutas fijadas para la escala previsional son las siguientes:

  • Jubilación mínima (haber base): $444.158,46

  • Jubilación máxima: $2.988.765,82

  • Prestación Básica Universal (PBU): $203.182,22

  • Base imponible mínima: $149.592,45

  • Base imponible máxima: $4.861.685,38

¿De cuánto es el bono de ANSES y cuánto cobran las prestaciones más bajas?

Con la ratificación del refuerzo económico de hasta $70.000 para los sectores de menores recursos, los ingresos netos consolidados en mano que se depositan durante el mes quedan configurados de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $444.158,46 (haber base) + $70.000 (bono) = $514.158,46 netos en mano.

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $355.326,77 (haber base del 80%) + $70.000 (bono) = $425.326,77 totales en mano.

  • Pensiones No Contributivas (PNC por Invalidez y Vejez): $310.910,92 (haber base del 70%) + $70.000 (bono) = $380.910,92 en mano.

  • Pensión para Madre de 7 Hijos: $444.158,46 (haber base equivalente al mínimo) + $70.000 (bono) = $514.158,46 consolidados en mano.

Para aquellos jubilados que perciben un ingreso básico superior a la mínima ($444.158,46), pero que no alcanzan el techo de $514.158,46, la ANSES liquida un bono proporcional de monto variable hasta cubrir la diferencia exacta para llegar a ese piso.

¿Cómo quedan la PBU y las bases imponibles previsionales en noviembre?

En concordancia con el esquema dispuesto por el Decreto 274/2024, la actualización porcentual ajusta todos los parámetros tributarios y de cálculo del régimen previsional. La Prestación Básica Universal (PBU) se ubica en $203.182,22, operando como el componente fijo sobre el cual se determinan los haberes del sistema ordinario.

Asimismo, los topes legales para el cálculo de los aportes y contribuciones de los trabajadores registrados en actividad sufren la correspondiente adecuación:

  • Base imponible mínima laboral: $149.592,45

  • Base imponible máxima laboral: $4.861.685,38

¿Cuál es el calendario de cobro confirmado para la jubilación mínima en noviembre?

La acreditación de los haberes que no superan el monto de la jubilación mínima se realiza directamente en la cuenta bancaria de cada beneficiario según la terminación de su DNI:

  • DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre

  • DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre

  • DNI terminado en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre

  • DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre

  • DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre

  • DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre

  • DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre

  • DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre

En pocas palabras

  • ANSES oficializó: Aumento del 1,93% en prestaciones previsionales de noviembre.
  • Haber mínimo: Alcanza los $444.158,46, con un piso garantizado de $514.158,46 con bono.
  • Calendario de cobro: Cronograma de pago de haberes mínimos según terminación de DNI.
Resumen generado por Thinkindot AI
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