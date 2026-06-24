ANSES pagará hasta $150.000 por familia en julio: cómo acceder

Familias con un hijo: $72.250.

Familias con dos hijos: $113.299.

Familias con tres hijos o más: $149.425.

El dinero se deposita automáticamente en la misma cuenta donde se cobra la AUH o la Asignación por Embarazo, por lo que no es necesario realizar ninguna gestión adicional ante ANSES.

Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar

El beneficio está destinado a:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo con hijos de hasta 17 años.

Embarazadas que perciben la Asignación por Embarazo.

Madres de siete hijos o más que cobran una Pensión No Contributiva.

ANSES cruza la información de las bases de datos y otorga el beneficio de manera automática a quienes cumplen con los requisitos establecidos.

Una familia puede recibir casi $150.000 en julio

Las familias con tres hijos o más seguirán siendo las que perciban el monto más alto del programa.

En estos casos, la Tarjeta Alimentar alcanzará los $149.425 mensuales, una cifra que busca garantizar el acceso a los alimentos esenciales en un contexto de aumento del costo de vida.

Los hogares con dos hijos recibirán $113.299, mientras que las familias con un hijo cobrarán $72.250.

Cuándo se paga la Tarjeta Alimentar en julio

La Tarjeta Alimentar no posee un calendario independiente. El dinero se acredita junto con la prestación principal que percibe cada titular.

Por ese motivo, las fechas de cobro coinciden con el calendario de pagos de la AUH y la Asignación por Embarazo que publique ANSES para julio.

Los beneficiarios podrán consultar la fecha exacta de acreditación ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Cómo saber si me corresponde

No es necesario realizar trámites ni completar formularios para acceder a la Tarjeta Alimentar.

El organismo previsional determina automáticamente quiénes reúnen las condiciones para cobrar el beneficio, utilizando la información registrada en sus bases de datos.

En caso de corresponder, el monto aparece detallado en el recibo de haberes y se deposita junto con la prestación principal.