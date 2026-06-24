Julio 2026: ANSES confirmó cuándo cobran jubilados, pensionados y PNC

Aunque las fechas fueron difundidas con anticipación, esto no implica un adelanto en los depósitos. Los haberes se acreditarán dentro de los plazos habituales y mantendrán la organización según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Como ocurre todos los meses, los pagos se realizarán de forma escalonada para evitar aglomeraciones y facilitar la operatoria bancaria.

De cuánto será el aumento de ANSES en julio

Las prestaciones previsionales tendrán un incremento del 2,1% durante julio de 2026. El ajuste surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC y forma parte del esquema de actualización mensual vigente.

Con este porcentaje, la jubilación mínima pasará de $403.317,99 a $411.787,67.

El aumento también impactará sobre otras prestaciones administradas por ANSES, entre ellas las pensiones y las asignaciones familiares.

La fórmula actual establece que las actualizaciones se calculan tomando como referencia la inflación registrada dos meses antes del período de liquidación. Por esa razón, el incremento de julio toma como base el índice correspondiente a mayo.

Cuándo cobran los jubilados que perciben la mínima

Los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo comenzarán a percibir sus haberes desde el 8 de julio.

El calendario quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: 8 de julio.

DNI terminados en 1: 10 de julio.

DNI terminados en 2: 13 de julio.

DNI terminados en 3: 14 de julio.

DNI terminados en 4: 15 de julio.

DNI terminados en 5: 16 de julio.

DNI terminados en 6: 17 de julio.

DNI terminados en 7: 20 de julio.

DNI terminados en 8: 21 de julio.

DNI terminados en 9: 22 de julio.

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Cuándo cobran los jubilados que superan la mínima

Los beneficiarios cuyos haberes superan la jubilación mínima cobrarán durante la última semana del mes.

Las fechas confirmadas son las siguientes:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio.

DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio.

DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio.

DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio.

Pensiones No Contributivas: fechas de cobro

Los titulares de Pensiones No Contributivas también percibirán sus haberes durante la primera quincena de julio.

El cronograma quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio.

DNI terminados en 2 y 3: 10 de julio.

DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio.

DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio.

DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro

Los beneficiarios pueden verificar la fecha exacta de acreditación ingresando a los canales oficiales de ANSES.

Para realizar la consulta es necesario contar con el número de CUIL o el DNI del titular de la prestación. Allí también puede verificarse el lugar de cobro asignado y el detalle de los haberes correspondientes.