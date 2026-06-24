ANSES confirmó nuevos límites para el SUAF: qué familias perderán las asignaciones

Nuevos límites de ingresos para cobrar el SUAF

Desde julio de 2026, el ingreso individual máximo permitido para cada integrante del grupo familiar será de $3.034.844 mensuales.

Por otra parte, el ingreso máximo del grupo familiar ascenderá a $6.069.688 mensuales.

Esto significa que si uno de los integrantes supera el tope individual o si la suma de los ingresos de ambos integrantes excede el límite total establecido, la familia perderá automáticamente el derecho a percibir las asignaciones familiares.

Los nuevos límites quedarán establecidos de la siguiente manera:

Ingreso máximo por integrante: $3.034.844 .

. Ingreso máximo del grupo familiar: $6.069.688 .

. Incremento aplicado: 2,15% .

. Vigencia: julio de 2026.

Confirmado por ANSES: AUH y SUAF llegan en mayo con AUMENTO del 3,4%

Quiénes dejarán de cobrar las asignaciones familiares

Para determinar la continuidad del beneficio, ANSES toma en cuenta los ingresos brutos del grupo familiar, es decir, antes de aplicar descuentos por jubilación, obra social o impuestos.

Una familia dejará de percibir el SUAF cuando se presente alguna de estas situaciones:

Uno de los integrantes cobre más de $3.034.844 mensuales .

. La suma total de los ingresos familiares supere los $6.069.688.

Cuando alguno de estos topes es superado, el organismo suspende automáticamente la liquidación de las asignaciones familiares.

La excepción para familias con hijos con discapacidad

La normativa vigente establece un tratamiento diferencial para las familias que tienen hijos con discapacidad.

En estos casos, cuando el menor posee un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, no se aplican límites de ingresos para acceder a la Asignación por Hijo con Discapacidad ni para cobrar la Ayuda Escolar Anual.

De esta manera, los hogares alcanzados por esta condición pueden continuar percibiendo las prestaciones independientemente del nivel de ingresos del grupo familiar.

Quiénes pueden acceder al SUAF

El Sistema Único de Asignaciones Familiares está destinado a distintos sectores vinculados al empleo formal y al sistema previsional.

Pueden cobrar el beneficio:

Trabajadores en relación de dependencia.

Monotributistas.

Jubilados y pensionados del SIPA.

Titulares de la Prestación por Desempleo.

Veteranos y excombatientes de la Guerra de Malvinas.

El monto que recibe cada beneficiario varía según el rango de ingresos en el que se encuentre encuadrado.

Cuánto se cobrará en julio de 2026

Con la actualización del 2,15%, las principales asignaciones del SUAF quedarán de la siguiente manera: