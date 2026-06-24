Jujuy Jiménez enfrentó la polémica por su reacción viral en pleno partido de Argentina: "Soy intensa y..."

Y recordó: “Después de ese video que se hizo súper viral ahí terminé re mal de verdad, charlando con mi psicóloga. Pensando qué hice tan malo como para recibir tanta violencia y agresión”.

“O sea, solo por ser mujer y estar en una cancha de fútbol que yo sé que eso también genera cierta molestia, bronca, enojo. Pero fue como un montón y la pasé muy mal”, analizó la modelo sobre las críticas a su reacción.

Y siguió: “Por suerte pude revertirla, reírme y hoy para mí eso ya pasó. Incluso hasta llegué a facturar por esa frase. Nada es tan grave, pude sacarle el peso y volver a conectar conmigo, con lo que soy".

“Soy una mina intensa, manija, lo doy todo, vivo todo con mucha pasión, con mucha alegría y evidentemente a veces eso incomoda. Me seguiré riendo porque así es como elijo vivir la vida", concluyó Sofía Jujuy Jiménez.

Yanina Latorre liquidó a Sofía Jujuy Jiménez por su festejo por la Argentina en el Mundial

Yanina Latorre opinó sin filtros al aire desde su programa de radio al ver la reacción de Sofía Jujuy Jiménez en pleno partido de Argentina el Mundial 2026.

"Chicos, alguien que le diga, que le de un consejo. Ayer en el Mundial gritando un gol de Messi dijo una frase letal: 'gracias pa por hacerme hincha de Argentina'", comenzó analizando la conductora.

Y cuestionó lo expresado por la modelo en el video que subió a las redes: "Hincha es de un equipo no de Argentina. Argentina es la bandera que tenemos todos. O sea, si el padre no le decía que tenía que ser de Argentina ella iba a ir por Chile".

"Yo te amo Sofía pero sos cada día más bolu.. Gracias pa por hacerme hincha de River, Banfield, Boca pero no de Argentina", cerró picante Yanina Latorre por lo expresado por Jujuy Jiménez en su alocado festejo.