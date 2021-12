Ante la suba de casos de coronavirus en Argentina, ¿cuáles son los síntomas de Ómicron y Delta?

En todos los casos cabe puntualizar que según coinciden todos los epidemiólogos, infectólogos y profesionales de la salud en general, la vacunación completa siempre aminora el impacto y la forma en la que las personas atraviesan la enfermedad.

Los síntomas de la variante Ómicron

"Los síntomas son suaves [...]. Dentro de dos semanas podríamos tener una imagen diferente, pero por ahora así es como es", indicó este domingo a la cadena de televisión local Enca la doctora sudafricana Angelique Coetzee, presidenta de la Asociación Médica de Sudáfrica, quien advirtió de la presencia de la nueva variante sudafricana, posteriormente denominada Ómicron.

Los síntomas que han descrito por el momento los epidemiólogos e infectólogos que trataron pacientes con este linaje son leves y desaparecieron entre los dos y los cinco días. Las personas a las que se les detectó esta nueva mutación presentaron indicios como "cansancio, dolor de cabeza y picor en la garganta", según contó en el diario italiano 'La Repubblica'.

Todos los pacientes "están muy bien y ninguno ha presentado problemas dignos de mención", indicó Coetzee, que además, añadió que "la levedad de los síntomas fue tanto para los vacunados como para aquellos que no estaban inmunizados".

A la vista de lo observado por los expertos, la situación por el momento no justificaría el "pánico" generado. Otros especialistas del país africano, sin embargo, aseveraron que es muy pronto para sacar conclusiones por el escaso número de casos identificados.

coronavirus-variantesudafricana.jpg Coronavirus: alarma mundial por Ómicron, la variante detectada por científicos sudafricanos (Foto: Getty Images).

¿Qué síntomas se reportan con la variante Delta?

Entre los adultos vacunados, “los síntomas que vemos últimamente son muchos más parecidos a los de un resfrío común”, dijo Andrew T. Chan, médico epidemiólogo del Hospital General de Massachusetts. “Muchos pacientes siguen informando que tienen tos, pero también vemos mayor frecuencia de otros síntomas, como secreción nasal y estornudos”, agregó.

Los dolores de cabeza y el dolor de garganta son otras de las principales quejas, indicó el médico. Por otro lado, hay una disminución de los pacientes que reportan fiebre o pérdida del gusto y el olfato.

De acuerdo a UNICEF, la variante Delta de coronavirus ha sido calificada como una variante preocupante por la OMS debido a su alta transmisibilidad. Cuando se identifica la variante Delta, se propaga rápida y eficazmente entre las personas. Hasta el 10 de agosto, la variante Delta ha sido notificada en 142 países y se espera que siga propagándose.

Según los Centros para el Control de Enfermedades e Infecciones de los Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), la variante Delta es más contagiosa: casi 2 veces más que otras mutaciones anteriores.

Algunos datos sugieren que la variante Delta podría causar una enfermedad más grave que las cepas anteriores en personas no vacunadas. Según los datos obtenidos en dos estudios diferentes en Canadá y Escocia, la probabilidad de hospitalización de los pacientes infectados por la variante delta fue más alta que la de los pacientes infectados por la variante alfa o las cepas originales del virus que causa el coronavirus. No obstante, la gran mayoría de las hospitalizaciones y muertes causadas por esta enfermedad se producen en personas no vacunadas.

achalasia-g1668bd6d8_1920.jpg Uno de los síntomas más frecuente es el dolor de garganta (Foto: Pixabay)

Los síntomas generales del coronavirus

Fiebre o escalofríos

Tos

Dificultad para respirar (sentir que le falta el aire)

Fatiga

Dolores musculares y corporales

Dolor de cabeza

Pérdida reciente del olfato o el gusto

Dolor de garganta

Congestión o moqueo

Náuseas o vómitos

Diarrea

El CDC aclaró que la lista no incluye todos los síntomas posibles, sino que se seguirá actualizando a medida que se aprenda más acerca del COVID-19. Los adultos mayores y las personas con afecciones subyacentes graves, como enfermedades cardiacas o pulmonares o diabetes, parecen correr mayor riesgo de presentar complicaciones más graves a causa del coronavirus.