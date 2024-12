Martín del Río declaró, lloró y negó la autoría de los crímenes: "Soy inocente"

El imputado declaró más de una hora, mientras el jurado popular integrado por seis hombres y seis mujeres lo escuchaba atentamente. Este viernes por la mañana serán los alegatos finales y por la tarde la sentencia.

Después del testimonio, donde no respondió preguntas, su abogada, Mónica Chirivín, habló con la prensa y se mostró enojada por el rol de la fiscalía: “Ocultaron pruebas, esto no está bien, no estamos en igualdad de condiciones”.

“La incorporación de pruebas fue arbitraria, no me dejaron exhibir muchas de ellas”, exclamó y dijo que su cliente no aceptó preguntas porque “declaró tres veces y fue siempre maltratado”.

Por otro lado, algo que sorprendió, es que señaló a la ex pareja de quien era la amante de Del Río como el famoso “caminante” registrado en los videos tiempo antes de los asesinatos. Chirivín aseguró que ese hombre es el que aparece encapuchado en los videos y que “utilizaba esa modalidad para amedrentar”.

Momentos definitorios en el juicio

Del Río está imputado por el delito de “homicidio calificado por alevosía, por el vínculo, por el uso de arma de fuego y en carácter de criminis causae”, es decir, matar para cometer otro delito, que en este caso sería quedarse con los bienes de sus padres. Podría recibir perpetua. Llegó al juicio detenido en la Unidad Penal N° 48 de San Martín del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Acerca de la sentencia, la jueza María Coelho la dará a conocer días después a través de una nueva audiencia.