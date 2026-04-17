Amenaza de tiroteo en una escuela de Vicente López: demoraron a un adolescente y crece la preocupación

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Amenazas en escuelas: pintadas en el Carlos Pellegrini

En paralelo, se detectaron amenazas de tiroteo en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, dependiente de la Universidad de Buenos Aires. En el interior del establecimiento aparecieron pintadas con la frase: “Los vamos a matar”.

Desde la institución informaron que se trata de uno de los más de 10 casos reportados en escuelas del país en los últimos días. A través de un comunicado, las autoridades repudiaron los hechos y señalaron que los mensajes “promueven discursos de odio, discriminación y amenazas”.

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Medidas y preocupación en la comunidad educativa

El colegio indicó que ya se implementaron medidas de prevención para abordar la situación, incluyendo talleres y espacios de trabajo con estudiantes coordinados por equipos de tutorías.

Además, remarcaron su “rechazo absoluto” a este tipo de manifestaciones, al considerar que atentan contra los valores de respeto, diversidad e inclusión que promueve la institución.

Los episodios generan preocupación en la comunidad educativa, en un contexto de creciente circulación de amenazas en redes sociales y entornos escolares, que derivan en intervenciones policiales y judiciales en distintos puntos del país.