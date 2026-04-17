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Amenaza de tiroteo en una escuela de Vicente López: demoraron a un adolescente y crece la preocupación

El joven de 16 años es uno de los estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica N°1, ubicada en Carapachay. La denuncia fue realizada por un profesor de la institución.

La policía descubrió que el joven había publicado una amenaza en su cuenta de Instagram.

La policía descubrió que el joven había publicado una amenaza en su cuenta de Instagram.

Un adolescente de 16 años fue demorado en las últimas horas, acusado de amenazar con realizar un tiroteo en la Escuela Secundaria Técnica N°1 de Carapachay, en el partido bonaerense de Vicente López. El caso se suma a una serie de episodios similares registrados en distintas instituciones educativas del país.

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Cómo sigue la investigación por amenazas de tiroteos. 

La denuncia fue realizada por un docente, luego de que el joven publicara en Instagram una imagen de un arma de fuego acompañada de un mensaje alarmante: “El 22/04 no se salva nadie jajajaj”. A partir de esa publicación, se activó un operativo policial para dar con el sospechoso.

La causa quedó en manos de la Comisaría N°6 de Vicente López, que inició una investigación que derivó en un allanamiento en la localidad de Villa Ballester, partido de San Martín. Sin embargo, el adolescente fue finalmente localizado en Carapachay.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron elementos de interés para la causa, que serán peritados para determinar el alcance de la amenaza y la motivación del joven.

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Amenazas en escuelas: pintadas en el Carlos Pellegrini

En paralelo, se detectaron amenazas de tiroteo en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, dependiente de la Universidad de Buenos Aires. En el interior del establecimiento aparecieron pintadas con la frase: “Los vamos a matar”.

Desde la institución informaron que se trata de uno de los más de 10 casos reportados en escuelas del país en los últimos días. A través de un comunicado, las autoridades repudiaron los hechos y señalaron que los mensajes “promueven discursos de odio, discriminación y amenazas”.

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Medidas y preocupación en la comunidad educativa

El colegio indicó que ya se implementaron medidas de prevención para abordar la situación, incluyendo talleres y espacios de trabajo con estudiantes coordinados por equipos de tutorías.

Además, remarcaron su “rechazo absoluto” a este tipo de manifestaciones, al considerar que atentan contra los valores de respeto, diversidad e inclusión que promueve la institución.

Los episodios generan preocupación en la comunidad educativa, en un contexto de creciente circulación de amenazas en redes sociales y entornos escolares, que derivan en intervenciones policiales y judiciales en distintos puntos del país.

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