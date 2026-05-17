Maru Botana habló sobre la salud de su hija Sofía tras el accidente en Barcelona: "Mi princesita..."

La conductora compartión una imagen de la joven donde se la ve sonriendo y ya recuperada después del accidente vial que sufrió y que preocupó a sus seguidores.

“Acá está mi princesita del medio. Súper bien y feliz. ¡No se asusten! Gracias por el cariño”, aseguró Maru Botana con una imagen de Sofía levantando sus dedos y sonriendo en muestra de que está todo bien junto a emojis de risas y un corazón, despejando las dudas entre sus seguidores por el estado de su hija tras lo ocurrido.

maru botana foto de su hija Sofia tras el accidente de transito

El video con la desesperada confesión de Sofía Solá, la hija de Maru Botana, tras el accidente en Barcelona

A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, Sofía, la hija de Maru Botana, relató cómo reaccionó tras ser embestida por una moto cuando circulaba con su bicicleta en Barcelona, que le generó una fuerte sensación de miedo y vulnerabilidad lejos de su familia.

“Hola, chicos. La realidad es que últimamente estoy pensando mucho en ustedes y en los pocos TikToks que estoy haciendo”, comenzó antes de contar lo sucedido.

“Hoy no entienden lo que me pasó. Empecé a usar la bicicleta tipo de acá de Barcelona. ¿Viste cuando alquilás en una ciudad nueva o en una ciudad o en tu ciudad? Y me atropelló una moto”, relató todavía movilizada por la situación.

Más adelante, Sofía se sinceró sobre el fuerte impacto emocional que sintió tras la embestida y confesó que fue uno de los momentos más difíciles desde que comenzó su experiencia viviendo en el exterior.

“Creo que fue la primera vez en todo este viaje en el que realmente sentí tipo un nivel de susto, soledad y de necesito a mi madre”, admitió con total honestidad.

“Qué loco ese momento de... que no me había pasado aún. O sea, en ningún momento del viaje había sentido eso de total soledad o de como querer un abrazo”, continuó reflexiva.

Y remarcó que se encuentra bien tras el inesperado suceso vial: “Pero bueno, en fin, estoy viva. Y hoy estuve con, tipo, me quedé con muy mal feeling todo el día, pero ya estoy mejor. Me compré calmantes, me compré cremas, me compré todo”.

“Estoy tipo matada. Estuve todo el día en el local trabajando. Uy, son las siete de la tarde y volví. Dije: ‘Ya está, Sofía, it’s over’. Pero en fin”, cerró ya más aliviada.