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HORÓSCOPO Y PRIMAVERA

Astrología y salud holística: Los 2 signos que más sufren la alergia y la hinchazón primaveral

Ojos rojos, estornudos, congestión y vientre abultado: el reseteo con hierbas y agua mineral que es tendencia en redes para desinflamar el cuerpo por completo.

El florecimiento masivo de la primavera activa respuestas alérgicas e inflamatorias en el cuerpo que requieren un protocolo de desintoxicación holística. Foto: Astrología y salud holística.

El florecimiento masivo de la primavera activa respuestas alérgicas e inflamatorias en el cuerpo que requieren un protocolo de desintoxicación holística. Foto: Astrología y salud holística.

Es el tema del momento en plataformas digitales, redes sociales y portales de bienestar: la entrada explosiva de la Primavera y la floración masiva provocaron un pico de alergias estacionales, rinitis, pesadez ocular y retención de líquidos que muchos confunden erróneamente con simple cansancio acumulado. La medicina holística y la naturopatía advierten que el cuerpo está reaccionando a la rápida adaptación biológica que exigen el aumento de temperatura y las mayores horas de luz solar.

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Durante las primeras jornadas posteriores al Equinoccio, la mucosa respiratoria y el sistema digestivo sufren un intenso proceso de acomodación. La sobrecarga de histamina en sangre y las toxinas retenidas durante los meses fríos del invierno hacen que nos sintamos hinchados, con la cara abotagada, la mirada pesada y molestias digestivas recurrentes al caer la tarde.

Desde la mirada de la astromedicina integrativa, no todos los elementos del zodíaco procesan esta marea estacional de la misma manera. Si pertenecés a uno de los dos signos que encabezan la lista de mayor sensibilidad ambiental, hoy martes 22 de septiembre necesitás hacer una pausa consciente y aplicar un protocolo de alivio natural en casa para desinflamar el organismo y recuperar la vitalidad.

Astrología: Los 2 signos más golpeados por la alergia e hinchazón primaveral

  • Virgo: Tu sistema digestivo e inmunológico absorben la sobrecarga ambiental de inmediato. Al situarte en el eje directo de la adaptación estacional, la sobreexpresión de histamina irrita las paredes intestinales, provocando que sientas el vientre abultado, pesadez tras las comidas y una sensación de letargo generalizado. Es clave eliminar ultraprocesados y harinas pesadas durante la jornada de hoy.

  • Tauro: Regido por la zona de la garganta, la tiroides y las vías respiratorias superiores, este signo sufre de forma directa la irritación provocada por el polen en suspensión. La congestión nasal, el dolor de cabeza frontal y la carraspera constante pueden volverse muy molestos si no te hidratás profundamente y protegés las mucosas con vapores naturales.

Incorporar infusiones descongestivas y realizar vaporizaciones naturales al atardecer devolver&aacute; la ligereza al cuerpo. Foto: Astrolog&iacute;a y salud hol&iacute;stica.

Incorporar infusiones descongestivas y realizar vaporizaciones naturales al atardecer devolverá la ligereza al cuerpo. Foto: Astrología y salud holística.

Cómo sienten la transición estacional los demás signos del zodíaco

Aunque los signos de tierra lideran la sensibilidad de hoy, el resto del mapa astral también experimenta los efectos del florecimiento en su biología:

  • Géminis y Piscis (Sensibilidad respiratoria y linfática): Presentan congestión leve y retención de líquidos en piernas y tobillos. Les sienta de maravilla reducir el consumo de sal refinada, elevar las extremidades al final del día y realizar caminatas suaves al aire libre.

  • Aries, Cáncer y Escorpio (Tensión somatizada): Registran molestias por estrés acumulado que se traducen en acidez estomacal o rigidez en el cuello. El agua tibia con un chorrito de limón y jengibre en ayunas será su gran aliado para alcalinizar el cuerpo.

  • Leo, Libra, Sagitario, Capricornio y Acuario (Mantenimiento preventivo): Mantienen defensas estables pero requieren sostener una buena hidratación consciente y consumir frutas de estación (como frutillas y cítricos) para mantener la energía vital alta.

El protocolo holístico de alivio inmediato para este martes

Para contrarrestar la rinitis, aliviar la pesadez en los ojos y desinflamar el tracto digestivo de forma natural, los especialistas en salud holística recomiendan seguir este paso a paso durante la jornada:

  • Vaporización descongestiva de eucalipto y manzanilla: Herví un litro de agua con un puñado de hojas de eucalipto o flores de manzanilla. Tapate la cabeza con una toalla e inhalá el vapor suavemente durante 5 a 10 minutos. Este ejercicio abre los bronquios, hidrata la vía aérea y calma la picazón de ojos al instante.

  • Infusión antihistamínica de Tomillo y Jengibre: Bebé una taza tibia a mitad de la tarde. El tomillo actúa como un poderoso antiséptico y expectorante de las vías respiratorias, mientras que el jengibre bloquea la inflamación y estimula el drenaje de toxinas.

  • Higiene nasal con solución salina: Usá suero fisiológico o spray salino para limpiar las fosas nasales al regresar a tu casa, eliminando el polen y el polvo atrapados en los cilios nasales.

  • Cena liviana sin lácteos ni harinas: Evitá consumir quesos, leches o derivados lácteos por la noche, ya que este tipo de alimentos estimulan la producción excesiva de mucosidad e histamina en el aparato digestivo.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Por qué la primavera aumenta la hinchazón abdominal junto con la alergia?

Porque la liberación masiva de histamina en el organismo no solo afecta al sistema respiratorio, sino que causa microinflamaciones en la mucosa intestinal, ralentizando el tránsito digestivo y provocando acumulación de gases.

¿Qué ingrediente natural funciona como antihistamínico eficaz?

La ortiga, el jengibre fresco y las frutas ricas en vitamina C y quercetina (como las manzanas verdes y los cítricos), ya que ayudan a estabilizar los mastocitos e inhibir la respuesta inflamatoria ante el polen.

En pocas palabras

  • Primavera y alergias: La estación floral desata alergias, congestión y hinchazón, afectando especialmente a Virgo y Tauro por su sensibilidad digestiva y respiratoria.
  • Medicina holística: Se proponen métodos naturales como vaporizaciones, infusiones y dietas livianas para aliviar los síntomas de la transición estacional.
  • Protocolo de alivio: Incluye vaporizaciones de eucalipto, infusiones de tomillo y jengibre, higiene nasal salina y cenas ligeras sin lácteos ni harinas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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