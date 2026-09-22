La furiosa respuesta de Icardi al Ministerio de Transporte tras la inhabilitación para conducir: "Dejen de mentir"

En su descargo, Icardi sostuvo que su licencia es italiana y aseguró que se encuentra vigente hasta 2029. También cuestionó la información difundida por el organismo bonaerense y apuntó contra la manera en la que se comunicó la supuesta inhabilitación.

"Dejen de mentirle a la gente y póngase a trabajar. La licencia argentina hay que entregarla cuando la convertís a la europea. ¿Qué inhabilitación se quieren inventar? Todo por un ratito de chimento", cerró filoso.

Desde el Ministerio, además de cuestionar la conducta registrada en las imágenes, habían informado que, en caso de solicitar una nueva licencia, el futbolista debería someterse previamente a una evaluación para determinar su aptitud para conducir.

La situación generó así un nuevo cruce alrededor de la pareja, que pasó de compartir un momento íntimo en redes sociales a quedar involucrada en una polémica que terminó con una respuesta directa de Icardi contra un organismo oficial.

Cómo es el arriesgado video que compartió la China Suárez con Icardi

La China Suárez y Benjamín Vicuña volvieron a coincidir el fin de semana en un evento deportivo de su hijo Amancio, quien participó en un campeonato de fútbol.

Tras acompañar al pequeño en la competencia, la actriz compartió en sus redes un video junto a Mauro Icardi, donde se mostró muy enamorada, generando revuelo entre sus seguidores.

En las imágenes se la ve asomada por la ventanilla del auto, filmándose mientras el futbolista conduce con total tranquilidad, en una escena que rápidamente se viralizó.

La elección musical tampoco pasó inadvertida: la China acompañó el clip con Training Season, de Dua Lipa, una canción que habla de buscar a un hombre al que entregarle el corazón después de haber sufrido. "Evidentemente manifesté bien. Nadie fue obligado a hacer este video", escribió con ironía en el posteo. Y agregó junto a un corazón: "No necesito manifestar porque ya llegó el hombre que pedí".

El video culmina con la pareja dándose un beso durante el viaje, reflejando el gran momento que atraviesan. Sin embargo, en los comentarios varios usuarios recordaron el inicio de su relación y la polémica con Wanda Nara: "El hombre que robaste", "¿Llegó? O te lo robaste", "¿Manifestar? Lo robaste hermana jaja", fueron algunos de los mensajes que se repitieron.

Por ahora, el futuro profesional de Icardi continúa sin definirse, mientras espera concretar su incorporación a un nuevo club tras finalizar su contrato con el Galatasaray de Turquía.