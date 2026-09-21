Florencia Peña, envuelta en un escándalo por su hijo Juan Otero: amenazas, extorsión y una causa judicial

La respuesta, según el relato de Ochoa, llegó de boca de su propio hijo. Juan finalmente decidió contarle a su madre una situación que, de acuerdo con lo que le habría manifestado, venía atravesando desde hacía varios meses.

¿Qué le contó Juan Otero a Florencia Peña?

"Y en un momento, Juan, su hijo, le dice: 'Mamá, te tengo que contar algo'. Y Flor le dice: '¿Qué pasó, Juan?'. Y Juan, de 14 años, le dice: 'Mamá, Candela, mi amiga, y su mamá, de nombre Luján Muñoz, me tienen amenazado'. Flor escucha esto y dice: '¿Cómo te tienen amenazado?'. 'Me tienen amenazado, mamá, y me extorsionan con una situación', le dice, es algo privado que no sé bien qué es porque la verdad es que no me quiso ni dar detalles", contó Ochoa.

Frente a esto, Peña decidió intervenir y buscar una solución por la vía legal. La actriz primero habría intentado acercarse a la familia de la joven para obtener respuestas. Ochoa contó que se comunicó con la familia Ardiles y que, según la información que recibió, Diego Ardiles, el padre, no estaba al tanto de lo que ocurría, mientras que señaló a Luján Muñoz como cómplice de su hija. Ante la falta de respuestas, Peña decidió pedir asesoramiento a Fernando Burlando. Su objetivo era determinar qué estaba pasando y, posteriormente, avanzar con una denuncia formal. Según contó Ochoa, la familia involucrada no habría respondido a los intentos de contacto y la situación terminó llegando a la Justicia.