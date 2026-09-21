Florencia Peña, envuelta en un escándalo por su hijo Juan Otero: amenazas, extorsión y una causa judicial

Este lunes, en LAM (América TV), Pepe Ochoa reveló un fuerte escándalo que atravesó Florencia Peña cuando vivía junto a sus hijos en un barrio privado de Pilar. "Hoy hablé con Flor, me confirmó toda la historia", comenzó diciendo Ochoa al aire.
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Pepe Ochoa contó en LAM el drama que vivió Juan Otero y cómo Florencia Peña descubrió las amenazas y decidió llevar el caso a la Justicia.
Este lunes, en LAM (América TV), Pepe Ochoa reveló un fuerte escándalo que atravesó Florencia Peña cuando vivía junto a sus hijos en un barrio privado de Pilar. "Hoy hablé con Flor, me confirmó toda la historia", comenzó diciendo Ochoa al aire.
De acuerdo con su relato, Peña se había mudado tres o cuatro años atrás al barrio Los Puentes, donde comenzó a vincularse con otros vecinos. En ese contexto, su hijo Juan Otero, que en ese momento tenía 14 años, se hizo muy amigo de una chica llamada Candela. La joven comenzó a frecuentar la casa de la actriz, al igual que otros chicos del barrio. La relación era de tanta confianza que, según contó Ochoa, la vivienda de Peña se había convertido en un punto de encuentro habitual.
En medio de esa dinámica, Florencia comenzó a notar que faltaban algunas cosas de su casa y, posteriormente, detectó movimientos extraños en su tarjeta de crédito. Al principio no sospechó de nadie, pero los gastos comenzaron a repetirse y a aumentar. "Ella no desconfiaba, hasta que de repente un mes le empezaron a llegar muchos gastos en tarjeta de crédito", contó Pepe.
Cuando recibió el resumen, Peña intentó averiguar quién estaba realizando las compras. Les preguntó a sus hijos, pero todos negaron haber utilizado la tarjeta. Al mes siguiente, los consumos en la misma aplicación se duplicaron y la actriz decidió comenzar a investigar por su cuenta. A partir de ese momento, la preocupación de Peña creció y comenzó a intentar reconstruir qué estaba sucediendo dentro de su propia casa.
La respuesta, según el relato de Ochoa, llegó de boca de su propio hijo. Juan finalmente decidió contarle a su madre una situación que, de acuerdo con lo que le habría manifestado, venía atravesando desde hacía varios meses.
"Y en un momento, Juan, su hijo, le dice: 'Mamá, te tengo que contar algo'. Y Flor le dice: '¿Qué pasó, Juan?'. Y Juan, de 14 años, le dice: 'Mamá, Candela, mi amiga, y su mamá, de nombre Luján Muñoz, me tienen amenazado'. Flor escucha esto y dice: '¿Cómo te tienen amenazado?'. 'Me tienen amenazado, mamá, y me extorsionan con una situación', le dice, es algo privado que no sé bien qué es porque la verdad es que no me quiso ni dar detalles", contó Ochoa.
Frente a esto, Peña decidió intervenir y buscar una solución por la vía legal. La actriz primero habría intentado acercarse a la familia de la joven para obtener respuestas. Ochoa contó que se comunicó con la familia Ardiles y que, según la información que recibió, Diego Ardiles, el padre, no estaba al tanto de lo que ocurría, mientras que señaló a Luján Muñoz como cómplice de su hija. Ante la falta de respuestas, Peña decidió pedir asesoramiento a Fernando Burlando. Su objetivo era determinar qué estaba pasando y, posteriormente, avanzar con una denuncia formal. Según contó Ochoa, la familia involucrada no habría respondido a los intentos de contacto y la situación terminó llegando a la Justicia.