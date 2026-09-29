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Astrología y Salud: Si sos de Escorpio y Sagitario vas a tener que limpiar el hígado hoy para no arrancar octubre sin energía

Ojos amarillentos, piel opaca, pesadez en el costado derecho y fatiga extrema: el protocolo holístico de infusiones y jugo verde que es furor en redes.

La medicina holística alerta sobre cómo la sobrecarga hepática de fin de mes apaga la energía vital y satura el organismo de toxinas.  Foto: Astrología y Salud.

La medicina holística alerta sobre cómo la sobrecarga hepática de fin de mes apaga la energía vital y satura el organismo de toxinas.  Foto: Astrología y Salud.

Es el tema que domina las búsquedas en portales de salud integrativa y tendencias de bienestar: la famosa "fatiga hepática de fin de mes". Tras la acumulación de tensión laboral, comidas fuera de hora, consumo de café en exceso y el estrés propio del cierre de septiembre, el hígado —nuestro gran laboratorio biológico— empieza a mandar señales de auxilio antes de colapsar.

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Desde la mirada de la medicina holística y la astromedicina, el hígado no solo filtra las toxinas de los alimentos, sino que es el órgano donde se almacena la rabia reprimida, el enojo acumulado y la frustración no procesada. Cuando este filtro se satura, el cuerpo lo manifiesta de inmediato: levantarse con sabor amargo en la boca, fatiga muscular insoportable al atardecer, digestiones pesadas y un tono de piel apagado o con brotes.

Aprovechar este martes 29 de septiembre para aplicar un reseteo hepático urgente de 24 horas es la estrategia natural perfecta para limpiar el filtro sanguíneo, desinflamar los tejidos y encarar la llegada de octubre con la vitalidad al máximo.

Si pertenecés a uno de los dos signos que encabezan la lista de mayor vulnerabilidad hepática en este tránsito astral, hoy necesitás poner en marcha esta rutina de desintoxicación en casa.

Astrología: Los 2 signos más expuestos a la sobrecarga hepática este martes

  • Escorpio: Regido por los procesos de eliminación profunda y desintoxicación, tu signo tiende a somatizar las emociones intensas y la tensión acumulada directamente en el área hepática y digestiva. Te levantás con pesadez extrema, amargura en la boca y una sensación de hinchazón que no se quita. Necesitás suspender las grasas, el alcohol y el café de inmediato.

  • Sagitario: Al estar gobernado por Júpiter —planeta que astrológicamente rige el hígado y la vesícula biliar—, la tendencia a los excesos en la comida o al consumo de harinas pesadas para calmar la ansiedad de fin de mes te pasa una factura directa. Tu cuerpo te pide a gritos agua pura, verdes amargos y un descanso digestivo urgente.

Las infusiones de plantas amargas como el Cardo Mariano y el jugo de limón en ayunas devolverán la fluidez al hígado en 24 horas. Foto: Astrología y salud.

Las infusiones de plantas amargas como el Cardo Mariano y el jugo de limón en ayunas devolverán la fluidez al hígado en 24 horas. Foto: Astrología y salud.

Cómo procesan la energía hepática los demás elementos zodiacales

  • Signos de Fuego restantes (Aries, Leo): Acumulan calor interno por impaciencia o enojos no dichos; necesitan beber abundante agua fresca y evitar las comidas hipercalóricas o picantes.

  • Signos de Tierra (Tauro, Virgo, Capricornio): Presentan lentitud en la vesícula y digestión pesada; les sienta de maravilla consumir ensaladas de hojas amargas (radicheta, rúcula) antes del almuerzo.

  • Signos de Aire y Agua restantes (Géminis, Libra, Acuario, Cáncer, Piscis): Muestran retención de líquidos y fatiga por pantallas; un licuado verde con manzana y apio por la tarde les devolverá el brillo a la piel.

El protocolo holístico de 4 pasos para el "Reset Hepático" en casa

Para liberar la sobrecarga del hígado, estimular el drenaje biliar y depurar la sangre de forma efectiva, los especialistas en salud naturopática recomiendan seguir esta rutina durante el día:

  • El vaso de agua tibia con limón y jengibre (En ayunas): Apenas te despiertes, bebé un vaso de agua tibia con el jugo de medio limón y una pizca de jengibre rallado. Esto estimula la secreción de jugos gástricos y activa la función desintoxicante del hígado.

  • Infusión de Cardo Mariano o Carqueja (A mitad de la mañana): Tomá una taza tibia de estas hierbas amargas a las 11:00 hs. El Cardo Mariano contiene silimaria, una sustancia natural que regenera las células hepáticas dañadas por las toxinas.

  • Plato depurativo de mediodía: Almorzá vegetales verdes al vapor (brócoli, espinaca, acelga) acompañados por una porción pequeña de arroz integral o pescado a la plancha. Evitá estrictamente los fritos, las embutidos y los aderezos industriales.

  • Cena liviana y paño de agua tibia en el hígado (Por la noche): Cená una sopa de vegetales liviana antes de las 20:30. Antes de acostarte, colocate un paño o bolsa de agua tibia sobre el costado derecho del abdomen (a la altura de las costillas inferiores) durante 15 minutos; el calor dilata los conductos biliares y favorece el descanso del órgano.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Por qué el cansancio de fin de mes está tan vinculado al hígado?

Porque cuando el hígado está sobrecargado de toxinas o grasas, debe gastar el doble de energía metabólica para limpiar la sangre, dejando al cerebro y a los músculos sin reservas de vitalidad.

¿Qué verdura es la reina de la protección hepática según la medicina holística?

El alcaucil (alcachofa) y el diente de león, gracias a sus principios activos que estimulan la producción de bilis y protegen el tejido del hígado.

En pocas palabras

  • Reset hepático: Protocolo holístico de infusiones y jugos verdes para limpiar el hígado y recuperar energía.
  • Signos vulnerables: Escorpio y Sagitario son los más propensos a la fatiga hepática por su conexión astrológica.
  • Recomendaciones: Incluyen agua tibia con limón, infusiones de hierbas amargas y cenas ligeras.
Resumen generado por Thinkindot AI
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