A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
PÍCARA

La inesperada frase de Lizy Tagliani sobre Vicky Xipolitakis que descolocó a Wanda Nara en MasterChef Celebrity

Lizy Tagliani sorprendió a Wanda Nara durante su presentación en el reality con una inesperada referencia a Vicky Xipolitakis y una frase sin filtro.

28 sept 2026, 23:46
wanda nara, vicky xipolitakis, lizy tagliani
wanda nara, vicky xipolitakis, lizy tagliani

El primer capítulo de MasterChef Celebrity (Telefe) ya empezó a dejar momentos desopilantes entre los participantes y Wanda Nara, la conductora del reality. Y Lizy Tagliani fue protagonista de uno de ellos cuando recordó, sin demasiadas vueltas, a una exparticipante del programa.

Todo ocurrió cuando Wanda quiso saber si la maternidad había cambiado de alguna manera la relación de Lizy con la cocina y si ese nuevo rol la había acercado a los clásicos libros de Doña Petrona.

Leé también

El picante guiño de Julieta Poggio a Wanda Nara que recordó a la China Suárez en MasterChef Celebrity

el picante guino de julieta poggio a wanda nara que recordo a la china suarez en masterchef celebrity

La respuesta de Lizy fue tan sincera como inesperada. "Eh, no", contestó. "O sea, a mí me quedó que si Vicky Xipolitakis pudo, yo voy a poder", disparó sin filtro.

La referencia fue directa a Xipolitakis, una de las participantes más recordadas de MasterChef Celebrity. La mediática formó parte de la primera temporada del reality y, pese a que en aquel momento no tenía una relación especialmente cercana con la cocina, logró avanzar en la competencia y terminó consagrándose como la gran ganadora de esa edición.

El comentario de Lizy generó la reacción inmediata de Wanda, que coincidió con su compañera y le dio el visto bueno a semejante argumento. "Es muy cierto lo que decís", le respondió la blonda.

Cuál fue el primer escándalo en MasterChef Celebrity

En Sálvese quien pueda (América TV) dieron a conocer los detalles de una situación inesperada que se habría producido en el grupo de WhatsApp de MasterChef Celebrity, del que participan todas las figuras del reality y que tuvo a la Negra Vernaci como principal protagonista.

Todo se habría desencadenado a partir de la creación de un chat grupal destinado a coordinar cuestiones vinculadas a las grabaciones del ciclo. No obstante, la llegada de Vernaci al grupo habría generado un primer foco de conflicto. Según contaron en el programa que conduce Yanina Latorre, la conductora reaccionó con evidente malestar apenas fue incorporada. "Hoy fue el primer día de grabación y ya hay un primer quilombo en el grupo de WhatsApp con la negra Vernaci", comenzó diciendo Yanina.

Más adelante, Nico Peralta amplió la información y relató cuál habría sido la respuesta de la periodista al encontrarse dentro del grupo: "Se armó como en cualquier equipo de laburo que vos entrás, no sé qué, armás un grupo de WhatsApp. Son 24, están todos ahí, pero la Negra está que trina. Porque cuando la agregaron al grupo de WhatsApp, ella empezó a despotricar: '¿Quién me metió acá? ¿Quién pasó mi teléfono?' No quiero estar acá'".

Lo que más sorprendió al resto de los participantes fue que, en un primer momento, varios interpretaron la reacción como una de las habituales bromas de Vernaci. Sin embargo, con el correr de los mensajes habrían advertido que el enojo era genuino y bastante más profundo de lo que suponían.

Además, Peralta aseguró que la conductora intentó averiguar quién había impulsado la creación del chat y también quién había facilitado su número para incorporarla al grupo compartido. "Yo tengo el nombre de quién creó ese grupo: Pablo Giralt, el periodista deportivo", reveló.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Lizy Tagliani MasterChef Celebrity

Lo más visto