La inesperada frase de Lizy Tagliani sobre Vicky Xipolitakis que descolocó a Wanda Nara en MasterChef Celebrity

El comentario de Lizy generó la reacción inmediata de Wanda, que coincidió con su compañera y le dio el visto bueno a semejante argumento. "Es muy cierto lo que decís", le respondió la blonda.

Cuál fue el primer escándalo en MasterChef Celebrity

En Sálvese quien pueda (América TV) dieron a conocer los detalles de una situación inesperada que se habría producido en el grupo de WhatsApp de MasterChef Celebrity, del que participan todas las figuras del reality y que tuvo a la Negra Vernaci como principal protagonista.

Todo se habría desencadenado a partir de la creación de un chat grupal destinado a coordinar cuestiones vinculadas a las grabaciones del ciclo. No obstante, la llegada de Vernaci al grupo habría generado un primer foco de conflicto. Según contaron en el programa que conduce Yanina Latorre, la conductora reaccionó con evidente malestar apenas fue incorporada. "Hoy fue el primer día de grabación y ya hay un primer quilombo en el grupo de WhatsApp con la negra Vernaci", comenzó diciendo Yanina.

Más adelante, Nico Peralta amplió la información y relató cuál habría sido la respuesta de la periodista al encontrarse dentro del grupo: "Se armó como en cualquier equipo de laburo que vos entrás, no sé qué, armás un grupo de WhatsApp. Son 24, están todos ahí, pero la Negra está que trina. Porque cuando la agregaron al grupo de WhatsApp, ella empezó a despotricar: '¿Quién me metió acá? ¿Quién pasó mi teléfono?' No quiero estar acá'".

Lo que más sorprendió al resto de los participantes fue que, en un primer momento, varios interpretaron la reacción como una de las habituales bromas de Vernaci. Sin embargo, con el correr de los mensajes habrían advertido que el enojo era genuino y bastante más profundo de lo que suponían.

Además, Peralta aseguró que la conductora intentó averiguar quién había impulsado la creación del chat y también quién había facilitado su número para incorporarla al grupo compartido. "Yo tengo el nombre de quién creó ese grupo: Pablo Giralt, el periodista deportivo", reveló.