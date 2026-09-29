El fuerte cruce entre Germán Martitegui y la Negra Vernaci en MasterChef Celebrity: "No es radio esto"

La respuesta de Martitegui fue inmediata y cambió por completo el tono del intercambio. "No es radio esto", le paró el carro el chef. "¿Cómo?", le dijo La Negra. "No es radio. Podés hacer una pausa y yo puedo dar mi devolución", le respondió filoso Martitegui. "Ah, así venimos, ok", le respondió cortante la participante.

El cruce, lejos de terminar ahí, continuó en la entrevista individual de la periodista, donde dejó en claro que no había recibido demasiado bien la manera en la que el jurado se dirigió a ella. "La bardeada dejala afuera. ¿Qué te pasa Germán? ¡Dale!", se quejó la locutora.

Cómo fue el picante guiño de Julieta Poggio a Wanda Nara que recordó a la China Suárez en MasterChef Celebrity

El regreso de MasterChef Celebrity (Telefe) ya comenzó a generar repercusión entre los fanáticos del reality. Durante el debut de la nueva edición, Wanda Nara fue presentando uno por uno a los 24 famosos que competirán en las cocinas más famosas de la televisión. Sin embargo, uno de los ingresos que más llamó la atención fue el de Julieta Poggio, que aprovechó su entrada para lanzar un comentario con una referencia muy particular hacia la conductora.

“¡Juli Poggio, otra amiga nuestra!”, la presentó Wanda, entre risas y con evidente complicidad. Lejos de quedarse callada, la ex participante de Gran Hermano respondió con entusiasmo y una frase que rápidamente despertó comentarios en las redes. “¡Hola, Wanda! ¡Me mueroooo!”, lanzó Juli, entusiasmada.

Quienes siguen de cerca las noticias del espectáculo no tardaron en advertir el guiño detrás de esas palabras. La expresión remitía directamente a un episodio muy recordado protagonizado por la China Suárez y Wanda Nara, en una época en la que ambas mantenían una relación cordial y aún no existían los conflictos que años más tarde las convertirían en protagonistas de uno de los escándalos mediáticos más comentados.

La referencia tiene origen en una transmisión en vivo que realizó la actriz a través de Instagram. En aquella oportunidad, al notar que Wanda se había conectado, la saludó de manera efusiva. Con el paso del tiempo, ese momento volvió a viralizarse luego de que estallara el Wandagate y salieran a la luz los intercambios entre la actriz y Mauro Icardi.

Por ese motivo, el comentario de Poggio frente a la propia conductora no pasó inadvertido y aportó una cuota extra de humor a la presentación. Wanda captó enseguida la alusión y acompañó el momento con risas, tomándose con naturalidad la ocurrencia de la participante.

Además, el gesto de Julieta cobró una dimensión particular por otro antecedente vinculado a su vida sentimental. Tras su paso por Gran Hermano, la influencer confirmó que había mantenido un romance con Marcos Ginocchio, quien tiempo después fue relacionado públicamente con Suárez. A pesar de las especulaciones, tanto el salteño como la actriz sostuvieron en distintas oportunidades que entre ellos existía únicamente una amistad.