Volkswagen con la Selección Argentina de Polo Femenino

Entre los países participantes se encontraban también Brasil, Estados Unidos, Italia, Inglaterra e Irlanda.

En la final el equipo argentino se coronó campeón derrotando a Estados Unidos por 6 a 2.

La marca contó con un exclusivo stand, en donde exhibió la Amarok V6 258 CV, la pick up más potente del segmento y Taos, el nuevo SUVW fabricado en General Pacheco.

Martín Massimino, Director Comercial del Grupo Volkswagen Argentina, sostuvo: “Nos llena de orgullo acompañar en esta primera edición a la Selección Argentina de Polo Femenino y seguir asociándonos a un deporte que tanto nos representa”.

Alineados con la estrategia global de la marca Way To Zero, la construcción del stand se realizó con elementos sustentables. Los jardines verticales utilizan agua de lluvia para su riego, y las placas que revisten gran parte de la estructura son de plástico reciclado.

Volkswagen comenzó su relación con el polo en el año 2013, y desde 2017 se encuentra vinculado con la Asociación Argentina de Polo, siendo Amarok su vehículo oficial.

Además, la ocasión sirvió para dar buenas noticias de producción nacional. Esperan aumentar la fabricación de Amarok y Taos para este año y además también tendrán incrementos en la creación de nuevas cajas de velocidades, en la planta de Córdoba.

En el caso del nuevo Volkswagen Taos es interesante recordar que sus planes de producción son de alrededor de 60.000 unidades anuales. Por supuesto, la pandemia, la falta de semi conductores y de otros suministros han disminuido la producción en todas las plantas del mundo, pero el plan inicial esta claro y es interesante resaltar el nivel de inversiones que ha realizado Volkswagen Argentina con una inversión de US$ 650 millones de dólares.

En cuanto a productos nuevos para este año se confirma la comercialización de la de las nuevas versiones de Vento y Tiguan Allspace.

Además, se prepara para realizar un cambio histórico en su oferta de autos accesibles. Con el cese de la oferta del Gol la marca esta desarrollando una nueva versión del Polo, que podría llamarse Polo Track. Esta versión ocupará el lugar vacante dejado por el Gol y será el auto más accesible de la compañía.